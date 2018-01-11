Базирующаяся в США российская компания RIA Global LLC должна зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента. Об этом сообщает медиакомпания Sputnik со ссылкой на письмо министерства юстиции США.

Компания RIA Global занимается производством контента для новостных платформ Sputnik. В ней работают американские журналисты, и она зарегистрирована в стране, сообщил Sputnik, отмечает Голос Америки.

Агентство напоминает, что президент России Владимир Путин в декабре подписал закон, позволяющий властям присваивать иностранным СМИ статус «иностранных агентов» в ответ на действия США, в которых Москва усматривает неприемлемое давление на российские СМИ.

Как считают представители российского посольства в США, “такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений, чему все стали свидетелями, когда «RT» лишили аккредитации в Конгрессе”.

“Мы считаем это действия неприемлемыми. Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету.

Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы. В том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству, – отозвались дипломаты РФ в Вашингтоне. – Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ?”

По словам представителей дипмиссии РФ в США переехал “экстремистский сайт” «Миротворец», содержащий личные данные тысяч работников прессы, “по долгу службы посещавших зону конфликта в Донбассе”.

“Здесь для подобных ресурсов, по-видимому, созданы комфортные условия, – заключается в сообщении Посольство. – Не исключаем при этом, что в соответствии с утвердившейся практикой двойных стандартов эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России за наши неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей”.