Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в среду утром провели рейды в магазинах сети 7-Eleven в нескольких городах страны. Они искали работников, находящихся в США нелегально, а также менеджеров, сознательно нанимающих нелегальных иммигрантов.

Рейды прошли почти в 100 магазинах компании в Лос-Анджелесе, Вашингтоне (округ Колумбия), Сан-Франциско, Нью-Йорке, Техасе и Флориде.

«Сегодняшние действия ясно дают понять американским компаниям, нанимающим нелегальную рабочую силу: ICE будет бороться с нарушениями закона, и вы понесете ответственность, – говорится в заявлении заместителя директора ICE Томаса Хомана. – Компании, нанимающие нелегальных работников, притягивают незаконную иммиграцию, и мы делаем все возможное, чтобы удалить этот магнит. ICE продолжит защищать американских работников, устраняя нечестные конкурентные преимущества компаний, эксплуатирующих нелегальную иммиграцию».

Проверка разрешений на работу в США – одна из многих обязанностей каждого американского предприятия, от небольшого стартапа до самых крупных и прибыльных корпораций нашей страны, сообщается в официальном пресс-релизе ICE.

Отдел расследований Иммигационной и таможенной полиции (ICE-HSI) разработал всестороннюю стратегию по борьбе с работодателями, нарушающими трудовое законодательство.

Эта стратегия включает проверки документации компаний, наложение штрафов и лишение лицензий, арест недокументированных работников и сознательно нанимающих их работодателей, а также пропаганда культуры соблюдения законов и несения ответственности посредством программы IMAGE.

«Приоритетом для HSI является борьба с нарушителями, которые эксплуатируют своих работников, способствуют контрабанде нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты, подделывают документы или создают целую бизнес-модель, использующую нелегальную рабочую силу, – говорит исполняющий обязанности помощника исполнительного директора HSI Дерек Беннер. – Также уделяется повышенное внимание проверке тех компаний или отраслей промышленности, которые представляют интерес для национальной безопасности или критической инфраструктуры».

К примеру, недавно завершенное расследование деятельности Asplundh Tree Experts Co., одной из крупнейших частных компаний в Соединенных Штатах, раскрыло схему по незаконному найму иммигрантов, в которой сознательно участвовало высшее руководство фирмы и менеджеры на местах.

Компания признала себя виновной и была приговорена к денежному штрафу в размере $80 млн – самое суровое наказание за нарушение трудового законодательства в истории страны.

По отдельному административному иску руководство Asplundh согласилось выплатить еще $15 млн за нарушения иммиграционного законодательства. Итого незаконная схема обошлась компании в $95 млн.