Западный Спрингфилд (Массачуссетс). 2 января 2018 года разрушительный пожар, вызванный возгоранием электропроводки, дотла сжег здание Apteka Health Products. Магазин, который местные жители называли просто «Аптека», просуществовал 16 лет.

Помещение магазина получило серьезные повреждения от дыма и огня. Пожарным пришлось проделать в крыше дыру для вентиляции. Расположенные по соседству здания также пострадали от дыма и воды, но огонь до них не добрался, сообщил шеф Пожарной службы Уильям Флаэрти. Приблизительная сумма ущерба, по его словам, составляет от $20 000 до $30 000. Сообщается, что никто из людей не пострадал.

Пожарные получили вызов около 11:10 утра, пишет издание MassLive.

Прибыв на место происшествия, они увидели густой дым, идущий из-под крыши здания. Магазин в это время не работал, и пожарным пришлось выбить входную дверь.

Борцы с огнем столкнулись с неожиданной задержкой – ближайший гидрант замерз, и потребовалось несколько драгоценных минут, чтобы открыть его.

После тушения пожара к зданию прибыла бригада городского Департамента общественных работ, чтобы посыпать песком моментально превратившуюся в лед воду на дороге и тротуарах.

Пожарная служба Западного Спрингфилда ведет расследование причин возгорания.

По словам шефа Флаэрти, пострадавшее здание скорее всего закроется на ремонт, однако соседние магазины смогут возобновить работу, как только будут устранены повреждения от дыма и воды.

В «Аптеке» местные жители покупали разнообразные лекарства, травы, сувениры и русские сладости.

«Когда ты болеешь, и ничего не помогает, ты идешь в “Аптеку”, и зачастую там находится действенное средство» – Елена Горбовец.

С целью помочь владельцам отремонтировать магазин и встать на ноги объявлен сбор средств на сайте GoFundMe.

“Пожалуйста, помогите “Аптеке” открыться вновь. 90% товаров было уничтожено огнем, и страховка не покрывает эти убытки”, – пишет Екатерина Гор.