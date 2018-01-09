Гражданин России Николай Монастырский из Сакраменто попал за решетку на срок в 57 месяцев за мошенничество с выплатой компенсаций по безработице в трех штатах – Айове, Иллинойсе и Пенсильвании. Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в суде штата Айова, Монастырский признал себя виновным по всем 14 пунктам выдвинутых против него обвинений.

Николай Монастырский создал фальшивые фирмы в трех штатах, а затем использовал имена, взятые из временных студенческих виз, чтобы получить пособия по безработице для несуществующих сотрудников. В общей сложности Монастырский получил сумму более чем в $355 000.

В заявлении специального агента Департамента труда Даны Джонсон от 10 ноября говорится, что Монастырскому удалось получить пособия на сумму в $114 215 от штата Айова и на сумму в $230 000 от штата Иллинойс. Выплаты в Иллинойсе начались еще в 2012 году и продолжались до начала 2016 года. Также были обнаружены два несуществующих предприятия в Пенсильвании, получившие выплаты на сумму более $11 300.

Расследование показало, что Монастырский отправлял заявления на выплату пособий с компьютеров своего дома в Фолсоме, Калифорния. Банковские видеокамеры засняли его получающим наличные с дебитных карт, на которых переводились пособия по безработице.

Расследование началось в 2013 году, когда сотрудники администрации Иллинойса уведомили правоохранительные органы об обнаруженной ими схеме с фиктивными работниками.

Монастырский воспользовался именами нескольких человек, получившие студенческие визы в США. Все они посетили Соединенные Штаты по программе обмена со временными визами J-1, говорится в документах обвинения. Эта программа, предназначенная для студентов, учителей, ученых и других, позволяет примерно 300 000 иностранных гостей в год приезжать в США для культурного обмена. Гостям страны дается разрешение на работу.

В Иллинойсе 21 человек, на чье имя были получены пособия по безработице, приехали по визе J-1 и покинули страну до того, как эти пособия были выплачены.

В Айове оказалось 20 таких людей, которые ранее получили студенческие визы в США. Также в этом штате были использованы имена 9 человек, на чье имя ранее были получены пособия в Иллинойсе.

Согласно документам суда, Монастырскому предъявлены 14 пунктов обвинения – семь случаев мошенничества с использованием почты и семь случаев мошенничества с денежными переводами. Он был арестован 18 ноября неподалеку от Сакраменто.

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Сообщается, что Монастырский вел дела из своего дома в Фолсоме (Калифорния). Иммиграционный статус Монастырского неизвестен. По сообщениям американских СМИ, он использовал в корыстных целях личные данные 75 русскоязычных иммигрантов, находившихся на территории США по временным визам.

Помимо тюремного срока почти в 5 лет, Николай Монастырский будет обязан выплатить реституцию в размере $390,215. Из этой суммы штат Иллинойс получит около $230 тыс., Айова – $144 тыс., а Пенсильвания – $46 тыс.