На западное побережье США возвращаются дождь и снег, а от восточных штатов начинают отступать холода. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США.

В восточных регионах страны продолжаются заморозки, вызванные массивом арктического воздуха у побережья Атлантического океана. Постепенное потепление начнется в понедельник после очередной холодной ночи. После ухода зимнего шторма на Среднем Западе и в Средне-Атлантических штатах пройдут ледяные дожди, которые, однако, не будут представлять серьезной угрозы.

Благодаря области низкого давления, которая подойдет к побережью Калифорнии в понедельник вечером, сухая погода сменится обширными дождями и снегом. Это окажет долгожданную помощь в борьбе с остатками лесных пожаров. В отдельных прибрежных районах ожидается от 2 до 4 дюймов дождя, а в горах Сьерры – больше фута свежевыпавшего снега.

Еще один циклон в Мексиканском заливе вызовет обильные дожди от Техаса до Флориды. В Луизиане и Миссисипи в понедельник пройдут местные ливни. Предупреждения о наводнении объявлены в отдельных районах центрального побережья Мексиканского залива, где количество осадков может превысить 2 дюйма.