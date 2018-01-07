Недавние заморозки вызвали на горе Сигнал-Маунтин, что к северу от Чаттануги, необычное природное явление – сосульки голубого цвета, передает телеканал WLOS.

Проезжающие мимо водители опубликовали фотографии странных сосулек на Фейсбуке.

Химик-аналитик Майкл Дэбни объяснил данный феномен растворенными в воде минералами.

«Мне уже приходилось видеть подобное, в основном рядом с заброшенными медными шахтами», – объяснил он. Дэбни предположил, что кислотные дожди могли размыть поверхность горы, что позволило воде проникнуть в недоступные ранее места.