Около 10:30 утра в субботу, 6 января 2018 года, неподалеку от Грантс-Пасс (округ Джозефин, Орегон) был арестован 22-летний Максим Петровский.

15 августа 2017 года Петровский сбежал из рабочей бригады Управления природных ресурсов Голдендейла. Он отбывал 33-месячное наказание за угон автомобиля и должен был выйти на свободу в декабре 2018 года.

Управление исправительных учреждений штата Вашингтон выражает благодарность Полиции штата Орегон, Службе маршалов США и другим правоохранительным агентствам за помощь в розыске сбежавшего заключенного. Также Управление благодарит граждан, позвонивших на «горячую линию» и поделившихся информацией.