Округ Сакраменто борется с нехваткой учителей, владеющих иностранными языками. Почти 42 000 местных школьников учат английский как второй язык, пишет издание Sacramento News & Review.

Калифорния, как и остальная Америка, страдает от нехватки учителей. По данным Ассоциации преподавателей Калифорнии, для достижения среднего по стране размера класса количество учителей штата требуется увеличить на 100 000 человек. В округе Сакраменто нехватка преподавательского состава становится особенно заметной, когда речь идет о школьниках, для которых английский язык не является родным.

Однако на этом фронте намечается прорыв, отмечает издание.

В ноябре Управление по вопросам образования округа Сакраменто объявило о создании совместно с Университетом штата в Сакраменто и Университетом Лойола Мэримаунт программы по увеличению количества учителей, владеющих иностранными языками.

По словам представителя Управления по вопросам образования Тима Херреры, эта инициатива уже получила финансирование по 2019 год включительно, частично благодаря гранту Департамента образования Калифорнии. Однако она еще не начала работу.

«Программа находится на самой ранней стадии, – пояснил Херрера. – У нас достаточно средств, чтобы финансировать обучение 35 преподавателей. Это хорошее начало. Посмотрим, что будет дальше».

В программе запланирована подготовка преподавателей как до начала их работы, так и после, однако упор делается на обучение до получения преподавательского диплома. В результате новые учителя смогут лучше работать со школьниками округа Сакраменто, среди которых есть говорящие не только на испанском, но и на русском, кхмерском, вьетнамском, кантонском и других языках.

«Спрос на многоязычных преподавателей огромный, – говорит заместитель суперинтенданта Управления по вопросам образования Эл Роджерс. – Около 42 000 из 240 000 школьников округа учатся говорить по-английски. Это весьма значительный процент».

Всего в округе Сакраменто распространено более 60 языков.

«Проблемы с нехваткой преподавателей и без того серьезны, но когда мы имеем дело с многоязычным и многокультурным населением, нам очень нужны люди, способные работать с детьми, говорящими на разных языках», – добавил Роджерс. Он признал, что выделенный грант в размере $625 000 не решит проблему нехватки учителей, однако назвал эту программу значительным шагом вперед.