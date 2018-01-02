Двенадцать человек получили травмы из-за аварии в канун Нового года, пишет Голос Америки. В отдаленном районе штата Юта автобус компании Greyhound накренился и свалился с автострады в глубокую пойму.

В результате аварии, произошедшей в канун Нового года, погибла 13-летняя девочка из Южной Калифорнии. Еще 12 человек получили травмы.

Об этом сообщила полиция штата.

Следователи пытаются установить причину аварии в районе города Грин-Ривер.

Как сообщила дорожно-патрульная полиция Юты, один из пассажиров заявил о возможной проблеме со здоровьем у водителя.

Автобус ехал через пустыню из Грин-Ривера в Лас-Вегас.