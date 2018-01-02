Рекордные морозы привели к гибели 4 человек и закрытию школ

Рекордные арктические морозы привели к закрытию школ в восточной части США и стали причиной гибели четырех человек в длинный новогодний уикэнд.

Национальная служба погоды выпустила предупреждения об угрозе переохлаждения под действием ветра в связи с опасным похолоданием, которое произошло на территории, простирающейся от восточной части Монтаны через Средний Запад к побережью Атлантического океана и Северо-Востоку США, а также вниз к Дальнему Югу.

Школьные округа в Айове, Массачусетсе, Индианаполисе и на северо-востоке Огайо отменили занятия во вторник или перенесли их начало в связи с ожидаемым понижением температур на 11-17 градусов ниже нормы в восточной половине Соединенных Штатов.

«Речь идет о свирепом морозе, слишком опасном, чтобы оставлять детей на улице в ожидании автобуса, который может не прийти», – заявил Герб Левин, суперинтендант школьного округа Пибоди к северу от Бостона.

Пронизывающий холод считают причиной гибели двух человек в Милуоки, согласно газете Milwaukee Journal Sentinel.

Еще один человек был найден умершим от обморожения у церкви в Детройте, в то время как бездомный был найден мертвым на крыльце дома в Чарльстоне, Западная Вирджиния, сообщает Голос Америки.

По данным метеорологов, в Омахе, штат Небраска, незадолго до полуночи была зафиксирована температура -26 градусов Цельсия, что стало рекордно низким показателем с 1884 года, и в первые часы 1 января температура продолжала снижаться. Причем вместе с температурой нужно учитывать и эффект обдувания холодным ветром. На прошлой неделе власти Омахи, ссылаясь на прогноз погоды, перенесли 18-е ежегодное шоу фейерверков, которое должно было состояться в канун Нового года, и которое обычно привлекает около 30 тысяч человек.

В Де-Мойне, штата Айова, было еще холоднее: температура в ночь на понедельник опустилась до -29 градусов, а с учетом ветра ощущалась как -35. Власти города прекратили работу открытого катка, заявив, что работа возобновится только после потепления.

Воспринимаемая температура в Дулуте, штат Миннесота, известном морозной погодой, опустилась до -38 с учетом ветра. Над Верхним озером поднимался пар, когда корабль проходил через гавань, где из-за мороза вода покрывалась льдом.

Как сообщает Национальная метеорологическая служб, в городе Интернешнл-Фоллс в Миннесоте столбик термометра опустился до минус 37 градусов, побив рекорд 1924 года – минус 32 градуса.

Жители город Эри, в штате Пенсильвания, продолжают разгребать полутораметровые завалы снега, выпавшего ранее на этой неделе. Метеорологи обещают, что вскоре снежный покров вырастет еще на 25 см.

Исследователи из Обсерватории Маунт-Вашингтон в Нью-Гепшире отмечают, что в этом районе температура достигла рекордного показателя минус 37 градусов Цельсия. Они опубликовали на Facebook видео, в котором один из сотрудников выплескивает из кувшина горячую воду, которая на ледяном ураганном ветру тут же превращается в снег.

Президент США Дональд Трамп, находящийся на своем курорте во Флориде, в четверг написал в «Твиттере»: «На востоке самый холодный Новый год в истории!»

Президент воспользовался моментом, чтобы пошутить об изменении климата: «Пожалуй, нам бы тут пригодилось это глобальное потепление, за защиту от которого наша страна, а не другие страны, собиралась заплатить триллионы долларов, – написал Трамп. – Одевайтесь потеплее!»