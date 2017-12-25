Иммиграционный адвокат в Лос-Анджелесе признала выдвинутые против нее федеральные обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Многогранная преступная схема, в которой она принимала участие, собрала более $50 млн с иностранных инвесторов, желавших получить вид на жительство в США по визовой программе EB-5.

Иммиграционный адвокат в Лос-Анджелесе Виктория Чан, которая вместе со своим отцом управляла фирмой из Сан-Габриэля под названием California Investment Immigration Fund, LLC, созналась в том, что использовала в корыстных целях визовую программу EB-5. Эта программа дает вид на жительство, или гринкарту, иностранным гражданам, вкладывающим не менее $500 000 в американскую компанию и создающим не менее 10 новых рабочих мест для американцев.

Иммиграционная и таможенная полиция, ФБР и Отдел криминальных расследований Налоговой службы продолжают расследование мошеннической схемы. Также ценную помощь в проведении следствия оказала Служба гражданства и иммиграции США.

Чан признала, что значительная часть денег, собранных ее компанией с иностранных инвесторов (главным образом китайских), была либо присвоена участниками сговора, либо возвращена инвесторам. Это противоречит одному из основных требований программы EB-5, поскольку деньги не были вложены в американскую экономику и не привели к созданию новых рабочих мест.

Также она созналась в направлении иммиграционным властям около 130 сфальсифицированных заявлений на выдачу виз, многие из которых содержали ложные сведения о финансировании строительных проектов и создании рабочих мест.

Чан использовала сотни тысяч долларов, полученных от инвесторов, для приобретения недвижимости, включая жилые дома в Даймонд-Бар и Ранчо-Кукамонга стоимостью около $1 млн каждый.

«Эта преступная схема извратила федеральный иммиграционный процесс, в результате чего десятки иностранных граждан получили гринкарты, не имея на это прав, – заявила исполняющий обязанности федерального прокурора Сандра Браун. – Помимо этого, Чан и ее отец получали личную выгоду, используя средства, инвестированные в программу EB-5, для приобретения дорогой недвижимости. Мы прилагаем все усилия для сохранения целостности нашей иммиграционной системы и защиты национальной безопасности Соединенных Штатов».

35-летняя Виктория Чан признала себя виновной в визовом мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества и международном отмывании денег. Вынесение приговора окружным судьей Кормаком Карни назначено на 9 июля 2018 года.

«Мы ясно даем понять, что иммиграционная система Америки не продается, – сказал особый агент Отдела расследований Министерства внутренней безопасности Джозеф Мэйсиас. – Иммиграционное мошенничество открывает уязвимости, которые могут быть использованы преступниками, представляющими угрозу общественной безопасности, а также подрывает целостность легального иммиграционного процесса и ущемляет интересы законопослушных иммигрантов. Отдел расследований в сотрудничестве с правоохранительными органами будет делает все возможное для привлечения к ответственности тех, кто эксплуатирует нашу иммиграционную систему для личного обогащения».

«Подзащитная Чан обогащалась благодаря мошеннической схеме, в ходе которой она манипулировала правительственной программой по привлечению инвесторов и стимулированию американской экономики, – сказал Дэнни Кеннеди, помощник директора отделения ФБР в Лос-Анджелесе. – ФБР и другие федеральные агентства будут продолжать расследовать случаи визового мошенничества, которое подрывает доверие к иммиграционным инициативам и препятствует иностранным инвестициям».

Чан и другие связанные с ней лица и организации согласились отказаться в пользу государства от восьми имеющих отношение к мошеннической схеме объектов недвижимости общей стоимостью около $25 млн. Ожидается, что девятый объект недвижимости, земельный участок в Ранчо-Кукамонга, также перейдет в собственность государства в ближайшие несколько недель.

Согласно документам суда, Виктория Чан играла ключевую роль в преступной схеме, направляя сфальсифицированные заявления на выдачу виз в Службу гражданства и иммиграции, а также возвращая миллионы долларов якобы инвестированных средств гражданам Китая.

Члены преступной группы убедили более 100 граждан Китая инвестировать более $50 млн в California Investment Immigration Fund и связанные с ним компании. Некоторые из этих инвесторов разыскивались правоохранительными органами Китая за взяточничество и другие преступления.

«Мы не позволим эксплуатировать для личного обогащения государственные программы, обеспечивающие вид на жительство иностранным инвесторам и создающие рабочие места для американцев, – заявил специальный агент Отдела криминальных расследований Налоговой службы Р. Дэймон Роу. – Сегодняшнее признание стало результатом распутывания глобальной паутины сложных финансовых транзакций, которые использовались мисс Чан для осуществления ее мошеннической схемы. Отдел криминальных расследований с готовностью предоставит свой обширный опыт для расследования сложных финансовых махинаций».

Преступная деятельность, связанная с California Investment Immigration Fund, началась в 2008 году в Лос-Анджелесе. Она была прекращена в апреле этого года, когда федеральные власти провели серию обысков в офисах фонда и в личной резиденции Чан.

По действующим законам Чан грозит максимальное наказание в виде заключения в федеральной тюрьме на срок до 45 лет, сообщает сайт American Corporate Services, Inc.

Директор отделения Службы гражданства и иммиграции Донна Кампаньоло заявила: «Это отличный пример сотрудничества федеральных агентств для борьбы с мошенничеством и сохранения целостности иммиграционной системы. Служба гражданства и иммиграции предоставляет нашим партнерам информацию, необходимую для привлечения мошенников к ответственности».