Русскоязычная диаспора Сакраменто собирает средства для помощи молодой семье, попавшей в беду. Как сообщает Анастасия Герасимова из Антилопы, 25 декабря этого года скончалась 23-летняя Анастасия Чебатари.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 25 декабря 2017 года, в возрасте 23 лет, оставив двухмесячного сынишку и скорбящего мужа, ушла в вечность молодая жена, мать, дочь и наша подруга, – сообщила близкая семьи на краудфандинговом сайте GoFundMe. – В прошлом году Анастасия и Виктор сыграли свадьбу, а в oктябре этого года Бог подарил им прекрасного сынишку. К сожалению, после родов у Анастасии обнаружили тромбы в сердце и легких. Все это усугубила пневмония, и в результате ее сердце не выдержало. Сегодня в 2:30 ночи она ушла из жизни».

Сбор пожертвований в поддержку семьи Анастасии организован ее друзьями, которые планируют собрать $100 тыс. на похоронные расходы и первую помощь молодой семье.