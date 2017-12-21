Кабельная компания Comcast объявила на этой неделе о запуске нового интернет-сервиса, предоставляющего частным пользователям и компаниям в Сакраменто и девяти близлежащих городах соединение со скоростью до 1 гигабита в секунду.

В пакет услуг входит также доступ к самой крупной в стране сети Wi-Fi, включающей более 18 миллионов точек доступа, сообщается в пресс-релизе телекоммуникационной компании.

Помимо Сакраменто, гигабитные скорости подключения к Интернету будут доступны в следующих городах: Антилоуп, Кармайкл, Цитрус-Хайтс, Элк-Гроув, Фолсом, Галт, Ранчо-Кордова, Рио-Линда, Розвилл.