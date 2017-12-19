Республиканцы настаивают на том, что пакет налоговых сокращений ускорит экономический рост, передает Голос Америки. Демократы, которых не допустили на закрытые заседания, где республиканцы составляли текст законопроекта, единодушно выступают против реформы, настаивая, что она пойдет на пользу прежде всего крупным корпорациям и богатым гражданам.



Палата представителей Конгресса проголосовала во вторник по самой масштабной за 30 лет налоговой реформе, которая может стать первой крупной законодательной победой партии при президенте Дональде Трампе. За законопроект проголосовали 227 конгрессменов, против – 203.

«Это крупнейшее сокращение налогов и (крупнейшая) реформа – во всей истории. Воспользуйтесь ими и создайте много чудесных рабочих мест», – написал «Твиттере» президент Дональд Трамп перед началом голосования в Палате представителей.

«Мы уже слишком долго трудились, оставаясь позади остального мира», – приводит корреспондент «Голрса Америки» Майкл Боуман слова конгрессмена Майка Келли. – Корпорации останутся в Соединенных Штатах: они будут инвестировать в земельные участки, в кирпичи и строительный раствор, оборудование и образование, и превратят наших сотрудников в лучших в мире и способных конкурировать с кем угодно – и побеждать».

Демократы осудили законопроект, заявив, что он ставит под угрозу будущее Америки ради выгод богатых слоев населения.

«Это совсем не смягчение налогов для среднего класса, а схема налогового мошенничества, которое вынудит трудолюбивых матерей и отцов в нашей стране заплатить по счетам за налоговые льготы для богатых и хорошо устроенных», – заявила законодатель от штата Иллинойс Робин Келли. «Это неправильно по существу», – добавила она.

«Годами я слушала заявления республиканцев – в этом самом зале – о необходимости решения проблемы национального долга, а этот законопроект раздувает его до полутора триллионов долларов», – отметила представитель штата Нью-Йорк Луис Слотер.

«Это приближает нас… к выполнению президентом своего обещания осуществить сокращение налогов до Рождества», – сказала в ходе состоявшегося во вторник брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

«Мы ожидаем, что позднее, сегодня вечером, проголосует и Сенат, и в течение всего дня будет следить за развитием событий», – продолжала она.

Пресс-секретарь Белого дома назвала завершающийся год историческим.

«Создано почти 1,7 миллиона новых рабочих мест, а уровень безработицы упал снизился до 4,1 процента – достигнув низшей отметки за 17 лет», – отметила она.

Как сообщалось ранее, в Сенате голосование по налоговой реформе состоится во вторник вечером или в среду утром, по окончании 10-часовых дебатов. Поскольку голоса в обеих палатах разделятся, по-видимому, строго по партийной линии, принятие законопроекта почти гарантировано.

Республиканцы настаивают на том, что пакет налоговых сокращений для корпораций, малого бизнеса и физических лиц подстегнет рост экономики и рынка труда. Они также считают проведение реформы ключевым шагом для сохранения большинства в Палате представителей и Сенате по итогам ноябрьских промежуточных выборов.

Стремительное продвижение законопроекта в конце года знаменует собой блистательный поворот в законодательных усилиях республиканцев, в середине года потерпевших крах в попытках отменить программу Obamacare.

Последние сомнения в судьбе налоговой реформе почти исчезли в понедельник после того, как последние двое сомневавшихся сенаторов-республиканцев, Сюзан Коллинз и Майк Ли, согласились поддержать законопроект. «Я готов голосовать, – заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди. – Мне кажется, следовало проголосовать еще в выходные».

«Это окажет очень позитивное влияние на жизнь трудящихся американцев», – сказал спикер Палаты представителей Пол Райан, выступая во вторник перед журналистами на Капитолийском холме.

Законопроект предусматривает сокращение налогов для корпораций с 31 до 25 процентов, а также временное и небольшое сокращение налогов для физических лиц, что в совокупности увеличит госдолг США на 1,5 триллиона долларов.

Внепартийный Центр налоговой политики в понедельник пришел к выводу, что в случае принятия законопроекта в следующем году налоги уменьшатся для 95 процентов американцев, однако в среднем сокращения для людей с наивысшим уровнем дохода будут больше, чем для налогоплательщиков с более скромными заработками.

Законопроект также предусматривает отмену некоторых положений программы Obamacare, которую считают главным законодательным достижением экс-президента Барака Обамы.

Демократы, которых не допустили на закрытые заседания, где республиканцы составляли текст законопроекта, единодушно выступают против реформы, настаивая, что она пойдет на пользу прежде всего крупным корпорациям и богатым гражданам, а нужды среднего класса и пожилых людей останутся без внимания.

«Этот законопроект настолько обкрадывает людей, что они могут счесть это новым “позолоченным веком”», – заявил Рон Уайден, ведущий демократ в сенатском Комитете по налогам.

Если кто-то из республиканцев в последний момент не передумает поддержать законопроект, Конгресс может направить его на подпись Трампу уже в среду. У демократов не хватает голосов, чтобы заблокировать законопроект самостоятельно, однако они пообещали сделать этот вопрос ключевым пунктом своей предвыборной программы в преддверии предстоящих выборов.

Многие опросы показывают, что большинство республиканцев выступают против налогового плана республиканцев. Так, опрос Harvard CAPS-Harris, проводившийся с 8 по 11 декабря, показал, что законопроектом недовольны 64 процента респондентов, что на 10 процентов больше, чем в начале ноября. Опрос Reuters/Ipsos, результаты которого были опубликованы 11 декабря, показал, что против плана выступает почти половина американцев.

Райан, отвечая на вопрос о негативном отношении избирателей, сказал, что не испытывает «никакого беспокойства» и добавил: «Когда по телевидению выливают столько грязи, это неизбежно. Результаты сделают этот законопроект популярным».