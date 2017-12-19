В связи с продолжающимся ростом популярности смартфонов среди жителей США, в том числе детей, Департамент здравоохранения Калифорнии издал памятку для тех, кто беспокоится о воздействии радиоволн, излучаемых сотовыми телефонами. Хотя научное сообщество пока не пришло к единому мнению по этому поводу, результаты исследований свидетельствуют о том, что частое и длительное пользование сотовыми телефонами может оказывать влияние на здоровье человека.

“Хотя наука пока не дала точный ответ, некоторые граждане и врачи высказывают обеспокоенность возможными последствиями долговременного воздействия энергии, излучаемой сотовыми телефонами, – говорит директор Департамента здравоохранения Калифорнии доктор Карен Смит. – Для уменьшения облучения взрослые и дети могут принимать простые меры, например, не носить телефон в кармане и не оставлять его на ночь рядом с постелью”.

За последние несколько лет сотовые телефоны получили широкое распространение в Соединенных Штатах. Около 95% американцев имеют сотовый телефон, а 12% ежедневно пользуется им для выхода в Интернет. Кроме того, первый телефон появляется у детей в среднем в 10-летнем возрасте, и большинство детей держат его рядом с собой большую часть дня и во время сна.

“Сотовый телефон может оказывать влияние на развитие мозга ребенка, – говорит доктор Смит. – Родителям следует ограничить детям время пользования сотовыми телефонами и по возможности отключать их на ночь”.

В новом руководстве Департамента здравоохранения Калифорнии приводятся практические советы по уменьшению воздействия радиоизлучения от сотовых телефонов. Вот некоторые из них:

– не носите телефон в кармане;

– ограничивайте время разговора по телефону при слабом сигнале;

– ограничивайте использование телефона для просмотра потокового видео или музыки, а также для загрузки файлов большого размера;

– не держите телефон рядом с постелью во время сна;

– снимайте телефонную гарнитуру после разговора;

– не пользуйтесь наклейками и чехлами, которые, по утверждению продавцов, блокируют радиоволны. Они могут дать противоположный эффект.