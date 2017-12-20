Благотворительный фонд «Дающий надежду Святой Иоанн», тесно сотрудничающий с Патриаршими приходами Русской Православной Церкви в США и Американской Православной церковью, открыл в Нью-Йорке свой собственный приют для бездомных. 11 ноября здание приюта освятил служитель Свято-Николаевского собора игумен Никодим (Балясников).

«Порой люди, находящиеся в Соединенных Штатах с просроченной визой, не могут получить медицинскую помощь либо же попросту боятся обратиться в клинику или реабилитационный центр. И за это нам и нашим соотечественникам должно быть стыдно – за тот факт, что рядом с нами, в особенности на Брайтон-Бич и Кони-Айленд, множество людей живут и умирают на улице», – прокомментировал отец Никодим.

По его словам, представители прочих диаспор гораздо сильнее заботятся друг о друге, и в этом смысле русскоязычная община только начинает вставать на ноги. Вот почему фонд заботится в первую очередь о русскоязычных бездомных: другим обездоленным давно уже есть куда обратиться за помощью.

«Некоторые живущие на улице люди хотели бы вернуться на родину, но у них нет на это средств. Мы собираемся решить эту проблему, предоставляя финансовую и юридическую помощь тем, кто видит в этом выход из своей плачевной ситуации. Однако не следует обобщать, думая, что мы собираемся отправлять в Россию всех подряд – ничего подобного. Мы применяем индивидуальный подход. Для кого-то важно найти работу, для кого-то – поесть, помыться или постирать одежду», – подытожил игумен Никодим.

В социальных сетях был опубликован трогательный рассказ о человеке, который стал первым обитателем этого приюта. Георгия обнаружили в убогой палатке неподалеку от нью-йоркского аэропорта. Он рассказал, что столкнулся с равнодушием собратьев-христиан, опустился и начал пить. Теперь же он делает шаги к Богу, работая в убежище для бездомных. Георгий прожил на улице 15 лет, но это не помешало ему успешно пройти экзамен на гражданство США.

Казначей фонда «Дающий надежду Святой Иоанн» Юлия Манина поделилась своими мыслями о новом проекте.

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«Наконец-то у нас появилось жилище, дом, в котором могут разместиться все. Однако до полного завершения наших планов еще далеко. По моим расчетам, это займет у нас еще пару лет. У нас уже есть четкие представления о том, каким будет наш приют. У нас будут дежурные психологи, работающие в дневную и ночную смену. У них бездомные смогут получить необходимые консультации, а также моральную и духовную поддержку. Кроме того, сам факт существования приюта даст нам возможность вести официальные переговоры с властями штата, городской администрацией и другими фондами», – сказала она.

Фонд «Дающий надежду Святой Иоанн» был основан в 2015 году. Более двух лет добровольцы кормили бездомных в районе Брайтон-Бич. Три раза в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям, они привозили нуждающимся еду и одежду. Желающим помогали креститься в Православной Церкви.

По понедельникам и четвергам в Брайтон приезжали волонтеры из Грузинской Православной Церкви. Вместе с прихожанами бездомным лично помогали священники Захарий и Спиридон из храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бруклине.

Деятельность добровольцев получила благословление и поддержку епископа Наро-Фоминского Иоанна. Они регулярно собираются в Свято-Николаевском соборе на Манхэттене.

«Нам нужны помощники, особенно строители, пожертвования инструментов, строительных материалов и, конечно, денег, – говорит Евгения, которая только недавно присоединилась к команде волонтеров и рада возможности творить добро. – Я обрела семью и готова учиться и помогать».

Вслед за благословлением Русской Православной Церкви фонд «Дающий надежду Святой Иоанн» получил поддержку архиепископа Нью-Йорка и Нью-Джерси Михаила (Американская Православная Церковь). Свято-Троицкий собор в Бруклине также активно участвует в помощи бездомным.