Многодетная семья украинских протестантов из Сакраменто

Из Луганска в Калифорнию – новая жизнь многодетной украинской семьи. Василий Голуб познакомился со своей будущей женой Инной, когда ей было всего 13 лет. Спустя 5 лет, после совершеннолетия Инны, они поженились. С тех пор каждый год или раз в пару лет у супругов рождалось по ребёнку – всего 15 детей, сообщает телеканал “Час – Time”.

Муж с женой уверяют, что и не представляли свою совместную жизнь по-другому, потому что они сами выросли в многодетных семьях.

С детства Инна чувствовала себя полностью готовой к рождению и воспитанию своих собственных детей. На ней (как на старшем ребенке в семье) уже с 8 лет лежала ответственность за братьев и сестёр. Первые восьмеро детей у пары родились в Украине до отъезда в США, причиной которого была их протестантская вера. Отец Василия провёл 12 лет (3 срока) в местах лишения свободы, отец Инны также отсидел 4 года. Сами же Инна и Василий со своими детьми уехали из Луганска в статусе беженцев.

По прибытии в Америку возникла трудность с поиском жилья для семейства из 10 человек, но и найти супругам работу было тоже непросто. Больше года семья Голуб получала государственную помощь, для дополнительного дохода занимались доставкой газет. Позже Инна открыла дома детский сад, а Василий пошёл работать таксистом.

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Каждый ребёнок помогает в тех домашних делах, которые ему приходятся по душе, но не в ущерб активному отдыху. Дети занимаются спортом и музыкой, также имеют достаточно времени, чтобы просто отдохнуть и повеселиться. Тимоти, например, играет на саксофоне, а Томас занимался футболом, бегом, плаванием и борьбой. Всё семейство часто выезжает на озеро или кемпинг, и купили для этого трейлер.

Конечно, даже самая образцовая семейная жизнь не обходится без курьёзных случаев. Как и герои фильма «Один дома», Инна с Василием однажды случайно оставили дома одного из детей, отправившись всей семьёй на службу. Перед возвращением домой в поисках сына они обыскали всю церковь, и только тогда дети вспомнили, что Тараса не было с ними в машине по дороге туда. Всё это время он ждал их дома.

Ребята рассказывают, что их друзья и одноклассники с трудом верят в такое количество братьев и сестёр – по 14 у каждого. Иногда приходится даже показать фотографию и назвать всех по именам в качестве доказательства. По словам детей, хорошо иметь много братьев и сестёр – всегда есть с кем поговорить, никогда не бывает одиноко или грустно, всегда есть, чем заняться, и никогда не бывает тихо. Они перечисляют разные плюсы и минусы жизни в многодетной семье, но свои будущие семьи представляют относительно небольшими – до 5 детей.

Василий и Инна говорят, что, несмотря на все сложности, ничего не поменяли бы в своей жизни. Иметь большую семью – их выбор, они его никому не навязывают, даже собственным детям.