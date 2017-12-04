История успешного бизнеса украинской семьи Белоножко в Америке

Покидая со своей семьёй Украину 25 лет назад, Юрий Белоножко и мечтать не мог, что его сыновья будут управлять успешной технологической компанией. Многодетная семья Белоножко вынуждена была переехать в США, испытав многочисленные религиозные притеснения на родине из-за протестантского вероисповедания. Об этом в репортаже телеканала Chas Time.

В Америке глава многодетного семейства не хотел жить на пособия и государственные льготы, к чему и приучал своих 12 детей. По словам сына Юрия, Виталия, такая позиция отца послужила толчком к созданию компании 64Audio, которая занимается изготовлением индивидуальных наушников для аудио-эфиров и музыкантов, в том числе и для звёзд мировой величины – Канье Уэста, Рианны, Джей Зи.

Основатель и главный технический директор компании, Виталий Белоножко рассказывает, что история зарождения компании началась, с одной стороны, с его любви к музыке и технологиям, а с другой, – с любви к своей жене-певице, для которой было непросто подобрать индивидуальные наушники. Он (как креативный человек) попробовал переделать пару имеющихся у него наушников под особенности строения уха жены. У Виталия не было бизнес-плана и официального инженерного образования, но, что важнее всего, у него было увлечение данным устройством, а вникнуть в детали процесса изготовления ему помогли запросы в поисковике GOOGLE.

Индивидуальные наушники (известные также как мониторы) позволяют музыканту услышать миксованный звук вокала и музыкальных инструментов. Они должны герметично закрывать ухо, поэтому форму выливают для каждого клиента индивидуально по слепку ушной раковины. И хотя для сценических наушников форма имеет большое значение, качество звука все-таки важнее.

На качество звука влияет множество факторов, главный из них – количество драйверов. В наиболее усовершенствованной модели компании – 18 драйверов. Но и это еще не всё, в 64Audio разработали запатентованную технологию, предотвращающую искажение звука. В комплекте с каждой парой наушников идут так называемые apex™ модули, которые позволяют уменьшить нагрузку на барабанную перепонку.

Богдан Белоножко, генеральный директор 64Audio, рассказывает, что рынок музыкальных устройств развивается очень динамично, поэтому креативный процесс в компании не останавливается ни на минуту. Почти каждые полгода они презентуют новую технологию, чтобы обогнать конкурентов.

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По словам Виталия, миссией их деятельности является возможность предложить покупателю качественный продукт по намного более низкой цене, чем предлагают конкуренты. Кроме того, к другой не менее важной миссии компании относится цель помочь молодёжи начать карьеру в музыке или технологиях. Большинство работников – молодые люди в возрасте до 30 лет, часто не имеющие технического образования, которых всему обучают на рабочем месте.

На сегодняшний день компании исполнилось всего 6 лет, но ее прибыль растет ежегодно на треть, и она становится всё более известной. Заказы поступают отовсюду – от США до Японии.

Юрий Белоножко уверен, что Соединенные Штаты – это страна возможностей. Он работает в 64Audio техником и очень гордится своими сыновьями. Считая, что они всего добились благодаря настойчивости и трудолюбию, глава семейства отводит немаловажную роль в этом американскому законодательству. Ведь в Америке, в отличие от Украины, законы не препятствуют развитию талантов и успеху населения.

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