История успешного бизнеса украинской семьи Белоножко в Америке

Покидая со своей семьёй Украину 25 лет назад, Юрий Белоножко и мечтать не мог, что его сыновья будут управлять успешной технологической компанией. Многодетная семья Белоножко вынуждена была переехать в США, испытав многочисленные религиозные притеснения на родине из-за протестантского вероисповедания. Об этом в репортаже телеканала Chas Time.



В Америке глава многодетного семейства не хотел жить на пособия и государственные льготы, к чему и приучал своих 12 детей. По словам сына Юрия, Виталия, такая позиция отца послужила толчком к созданию компании 64Audio, которая занимается изготовлением индивидуальных наушников для аудио-эфиров и музыкантов, в том числе и для звёзд мировой величины – Канье Уэста, Рианны, Джей Зи.

Основатель и главный технический директор компании, Виталий Белоножко рассказывает, что история зарождения компании началась, с одной стороны, с его любви к музыке и технологиям, а с другой, – с любви к своей жене-певице, для которой было непросто подобрать индивидуальные наушники. Он (как креативный человек) попробовал переделать пару имеющихся у него наушников под особенности строения уха жены. У Виталия не было бизнес-плана и официального инженерного образования, но, что важнее всего, у него было увлечение данным устройством, а вникнуть в детали процесса изготовления ему помогли запросы в поисковике GOOGLE.

Индивидуальные наушники (известные также как мониторы) позволяют музыканту услышать миксованный звук вокала и музыкальных инструментов. Они должны герметично закрывать ухо, поэтому форму выливают для каждого клиента индивидуально по слепку ушной раковины. И хотя для сценических наушников форма имеет большое значение, качество звука все-таки важнее.

На качество звука влияет множество факторов, главный из них – количество драйверов. В наиболее усовершенствованной модели компании – 18 драйверов. Но и это еще не всё, в 64Audio разработали запатентованную технологию, предотвращающую искажение звука. В комплекте с каждой парой наушников идут так называемые apex™ модули, которые позволяют уменьшить нагрузку на барабанную перепонку.

Богдан Белоножко, генеральный директор 64Audio, рассказывает, что рынок музыкальных устройств развивается очень динамично, поэтому креативный процесс в компании не останавливается ни на минуту. Почти каждые полгода они презентуют новую технологию, чтобы обогнать конкурентов.

По словам Виталия, миссией их деятельности является возможность предложить покупателю качественный продукт по намного более низкой цене, чем предлагают конкуренты. Кроме того, к другой не менее важной миссии компании относится цель помочь молодёжи начать карьеру в музыке или технологиях. Большинство работников – молодые люди в возрасте до 30 лет, часто не имеющие технического образования, которых всему обучают на рабочем месте.

На сегодняшний день компании исполнилось всего 6 лет, но ее прибыль растет ежегодно на треть, и она становится всё более известной. Заказы поступают отовсюду – от США до Японии.

Юрий Белоножко уверен, что Соединенные Штаты – это страна возможностей. Он работает в 64Audio техником и очень гордится своими сыновьями. Считая, что они всего добились благодаря настойчивости и трудолюбию, глава семейства отводит немаловажную роль в этом американскому законодательству. Ведь в Америке, в отличие от Украины, законы не препятствуют развитию талантов и успеху населения.