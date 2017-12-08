В Сакраменто идут похороны 56-летнего директора реабилитационного центра, который погиб во время несчастного случая на территории учреждения. В просьбе, опубликованной на сайте GoFundMe, близкие просят помочь с оплатой расходов.

«Утром во вторник, 5 декабря 2017 года, ушёл в вечность наш любимый папа, Протосовитский Антон Иосифович. Несчастный случай произошёл при переселении реабилитационного центра, где он работал одним из старших сотрудников последние восемь лет. Обрезая надломленную ветром ветку дерева, папа упал и разбился насмерть. Это очень тяжелое время для меня, мамы, братьев и сестры. Мы нуждаемся в ваших молитвах и финансовой поддержке. Будем очень благодарны за любое пожертвование», – говорится на странице по сбору средств.

Как удалось выяснить “Славянскому Сакраменто”, Протосовитский Антон Иосифович являлся директором ребцентра, принадлежащего пятидесятнической церкви “Эммануил”.

Факт гибели мужчины подтвердили в офисе коронера Сакраменто.