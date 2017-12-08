В Нью-Йорке арестованы пятеро мошенников, превративших возврат бутылок в прибыльный бизнес.

Как сообщили исполняющий обязанности федерального прокурора Южного судебного округа Нью-Йорка Джун Ким, помощник исполнительного директора отделения ФБР в Нью-Йорке Уильям Суини-младший, исполняющий обязанности директора отделения Таможенной и пограничной службы в Нью-Йорке Леон Хэйуорд и комиссар Департамента полиции Нью-Йорка Джеймс О’Нил, сегодня федеральными властями были арестованы Эльдар Рахамимов, Насим Рахамимов, Владимир Забродин, Руслан Кадиров и Джозеф Финнеран. Они обвиняются в незаконном получении денег с компаний по производству напитков и из бюджета штата Нью-Йорк.

Созданная подзащитными мошенническая схема использовала действующий в штате Закон о возврате тары (RCA). Этот закон устанавливает залог в размере $0,05 за каждую бутылку или банку безалкогольного напитка, пива или воды, проданную в пределах штата. Первый производитель, дистрибьютор или дилер, взимающий этот залог, обязан вернуть его сдавшему пустую тару, а также заплатить сбор в размере $0,035 за каждую бутылку или банку, сданную в центр приемки.

Эльдар и Насим Рахамимовы управляли компанией, которая занималась сбором пустых банок и бутылок и доставкой их в центры по приемке тары. В сговоре с Забродиным, Кадировым и Финнераном они завышали количество доставленных бутылок, в результате чего центры по приемке выплачивали им более высокие суммы залогов и сборов.

Используя разнообразные мошеннические методы, такие как подделка счетов, повторная сдача одних и тех же бутылок, сбор тары в соседнем штате Нью-Джерси, а также выплата и получение «откатов», подзащитные незаконно получили с пострадавших компаний – и, в конечном счете, из бюджета штата Нью-Йорк – сотни тысяч долларов.