Цены на недвижимость в США сегодня находятся на самом низком уровне за последние 20 лет, но долго эта ситуация не продлится. Доступности жилья угрожают растущие банковские проценты, а из-за неуклонно повышающихся цен на аренду будущим домовладельцам нелегко скопить деньги на первоначальный взнос. Во многих городах США цены на дома уже поднялись выше доступного уровня, сообщает Urban Institute.

В 17 из 33 крупных городских агломераций США владеть жильем выгоднее, чем снимать его. В этих городах существуют программы помощи, позволяющие семьям приобретать собственные дома без крупного первоначального взноса.

В остальных 16 городских агломерациях снимать жилье дешевле, чем приобретать его в собственность. Самым показательным примером является Сан-Франциско, где цены на недвижимость самые высокие по стране. Ежемесячные ипотечные платежи здесь могут составлять 80% дохода типичного заемщика. Это заметно дороже, чем аренда, при которой расходы на жилье составляют 37% среднемедианного дохода.

В других городах западного побережья наблюдаются сходные тенденции, хотя и не такие экстремальные, как в Сан-Франциско. В Сиэтле, который занимает 7-е место по стоимости домовладения, аренда жилья также является более доступным вариантом. Разница в стоимости между арендой и ипотекой составляет 8,6% среднего годового дохода.

В шести городах Калифорнии разница между арендой и ипотекой превышает 4%. Это Лос-Анджелес, Риверсайд, Сакраменто, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сан-Хосе. Среди других городов страны, где снимать жилье заметно дешевле, чем покупать его – Лас-Вегас и Портленд.