Чернокожий христианский певец Канье Уэст решил баллотироваться в президенты

Известный рэпер Канье Уэст заявил в субботу о своем намерении баллотироваться на пост президента США.

Фото: Kanye West 01/rodrigoferrari

«Теперь мы должны реализовать обещание Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов”, – написал Канье в Твиттере.

Изобретатель и основатель компании Тесла Илон Маск поддержал звезду в его намерении баллотироваться в президенты. Как отмечают обозреватели, потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии будет окончательно определен в августе.

Канье Уэст является известным рэпером и хип хоп звездой, одним из самых плодовитых исполнителей и продюсеров. В 2014 году женился на звезде реалити-шоу и модели Ким Кардашьян. Канье неоднократно высказывал свое отношение к религии, называя себя христианином. Недавно он выпустил пластинку под названием «Jesus Walks».

«Я человек верующий. Я принял Иисуса в качестве моего Спасителя. Но я также могу сказать, что я подвожу его каждый день», — рассказывал СМИ рэпер. Впрочем, Уэст уточняет, что разделяет религию и живую веру в Бога.

Канье Уэст называет себя другом действующего президента США Дональда Трампа.