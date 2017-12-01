Ежегодно около 50 тысяч человек со всего мира пытаются устроиться в Америке, подавая прошение на политическое убежище. Немало среди них и выходцев из бывшего Советского Союза, сообщает Голос Америки. В то время как, количество беженцев из Украины растет, россиянам не так охотно дают политическое убежище в США.



Однако в последнее время беженцам становится все труднее доказывать сотрудникам Иммиграционной службы, что у них есть обоснованный страх перед преследованием на родине. Например, украинцам дают отказы на основании того, что ситуация в стране якобы утихла, стрельба больше не идет. Россиянам для получения политического убежища также приходится приводить уникальные поводы – например, притеснения властями из-за религиозных убеждений или внимание со стороны организованной преступности.

Те, кому в политическом убежище было отказано, как правило, подают апелляцию. Но в иммиграционных судах США накопилась очередь в сотни тысяч дел, и этот процесс может занимать долгие годы.