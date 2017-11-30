Лас-Вегас – не единственное средоточие греха в Америке. Зло таится и в других городах страны, от пивной столицы Милуоки до гедонистичного Нового Орлеана. Райских мест не существует, у всех нас есть свои демоны. Обширное исследование о “греховной” стороне Америки публикует сайт WalletHub.

Но за грехи приходиться расплачиваться, подчеркивают исследователи. К примеру, пристрастие к азартным играм стоит обществу около $6 млрд в год – главным образом в виде расходов на уголовное правосудие и здравоохранение. Мошенничество с кредитными и банковскими картами в 2015 году причинило экономике страны ущерб почти в $22 млрд. А курение каждый год прожигает в бумажнике Дяди Сэма дыру в $300 млрд.

Чтобы составить рейтинг самых темных уголков Америки, аналитики WalletHub сравнили более 180 городов страны по 7 основным категориям:

1. Гнев и ненависть.

2. Ревность.

3. Излишества и пороки.

4. Жадность.

5. Похоть.

6. Тщеславие.

7. Лень.

Так, в данном рейтинге, первое “почетное” место досталось Лас-Вегасу, второе – Сент-Луису, третье – Детройт. Затем следует Новый Орлеан (6-е место), Рино (13), Тампа (15), Лос-Анджелес (17). Сакраменто находится на 34-м месте, Сан-Франциско – 48-м. Сан-Диего занимает 64-е место, а Портленд – 171. Самым “безгрешным” городом Америки, согласно этому списку, оказался Саут-Берлингтон (штат Вермонт).