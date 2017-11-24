39 лет назад в родильном доме в Молдове медперсонал перепутал двух девочек, отдав их в разные семьи, теперь эти двое встретились – Татьяна Мурудян из Огайо и Валентина Суман из России. Женщины нашли друг друга благодаря слухам и тесту ДНК.

Эта история началась в селе Гыртоп Чимишлийского района Молдовы в 1978, куда были помещены две женщины – Вера Лаштур и ее односельчанка Александра Суман. При родах их детей перепутали, а счастливые матери вернулись домой и девочки воспитывались в разных семьях.

“В 1978 году моя мать и ее соседка по палате родили в один день. Роды прошли нормально, и они разъехались. Но когда я еще была ребенком девочка узнала, что моя мама не является биологической матерью. Очевидно, в больнице нас подменили, – рассказываeт Татьяна Мурудян (Лаштур) на сайте GoFundMe, где собираются средства на объединение семьи. – Долгое время я пыталась найти свою семью, и наконец наша бывшая соседка из Молдовы дала мне имя девочки, с которой мы поменялись местами. Ее звали Валентина Суман”.

Женщина нашла в социальных сетях Валентину Суман, связалась с ней, родители Татьяны (Анатолий и Вера Лаштур из Северной Каролины) вернулись в родное село в Республику Молдова, где обнаружили свою настоящую дочь.

Валентина позвонила в телешоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на Первом канале. У них взяли образцы ДНК и пригласили на шоу, и там они узнали, что все было правдой – родители уехали в Америку, по незнанию бросив свою родную дочь на родине.

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Биологический отец Татьяна Мурудян в то время был болен. Татьяна поехала в Молдову, чтобы встретиться с ним, но он скончался до того, как они увиделись. Теперь ее биологическая мать живет в разбитом доме. Несколько месяцев назад ее сбила машина, и ей требуется постоянный уход. Наступила зима, а ее дом в плохом состоянии и не имеет отопления. Также там живут 2 биологических брата и 3 сестры.

“Муж одной из сестер умер полгода назад, и она осталась с тремя малолетними детьми на руках и без работы. Теперь я пытаюсь оформить иммиграционные документы, чтобы она смогла приехать сюда, – пишет Мурудян. – Пожертвования пойдут на ремонт дома, на помощь и лечение моей сестре и маме и на оформление иммиграционных документов”.