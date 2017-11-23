Национальный парк Йосемити предлагает на лето 2018 года около 300 сезонных вакансий во всех районах парка. Также рабочие места существуют во многих из более чем четырех сотен национальных парков страны.

Среди вакансий Йосемитского парка – рейнджеры, уборщики, лесотехники, операторы коммунальных служб, административные помощники и другие специалисты. Заработная плата составляет от $16 до $22 в час.

Подробное описание вакансий будет публиковаться на сайте www.usajobs.gov с сегодняшнего дня по конец января 2018 г. Найти их можно по ключевым словам «National Park Service» и «Yosemite National Park». Объявления будут размещаться на срок до 5 рабочих дней. Для некоторых позиций количество претендентов будет ограничено до 50-100.

Заявки следует подавать через сайт www.usajobs.gov. Для экономии времени соискателям рекомендуется заранее создать на этом сайте учетную запись.

Йосемитский национальный парк принимает на работу людей с разной историей со всех уголков страны. Федеральное правительство предлагает уникальные возможности по найму определенных групп населения. Если вы являетесь представителем одной из таких групп, то можете получить предпочтения при найме на работу.

В 413 национальных парков Америки более 20 000 сотрудников помогают сохранять местную историю и создавать легкодоступные возможности для отдыха.