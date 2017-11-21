18-летняя Эрин Жиронкина из Ванкувера, в субботу утром пострадавшая в автомобильной аварии на перекрестке бульваров Mill Plain и Fourth Plain, скончалась от полученных травм, сообщила представитель Пожарной службы Ванкувера Ким Кэпп.

Жиронкина столкнулась со светофорным столбом и получила серьезные ранения. Прибывшие на место аварии сотрудники Пожарной службы извлекли ее из автомобиля и доставили в медицинский центр PeaceHealth Southwest, сообщает издание The Columbian.

В настоящее время идет расследование обстоятельств аварии. Судя по всему, одной из ее причин могло стать превышение скорости.

“Моя дорогая сестра сегодня покинула нас и отправилась к Господу. Спасибо всем, кто молился за нее и пришел на помощь нашей семье! Мы столкнулись со множеством непредвиденных расходов и просим оказать поддержку пожертвованиями в ее фонд. Любая сумма окажет неоценимую помощь”, – написала подруга погибшей Наталия Бабий на сайте GoFundMe.