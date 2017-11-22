Семья славян из Ванкувера (штат Вашингтон) хоронит 28-летнего Романа Мельника, который был на днях отключен от систем жизнеобеспечения в местной больнице.

“Дорогие друзья и родные, в субботу, 18 ноября, мы узнали, что у 28-летнего Романа Мельника, нашего брата, сына и дяди, наступила смерть мозга из-за травмы, которую он получил несколько дней назад. Это было самое тяжелое в жизни испытание для нашей семьи. В 17:00 в субботу врачи задали нам вопрос: готовы ли мы отключить аппаратуру жизнеобеспечения?” – сообщил отец умершего Вениамин Мельник.

В 17:15 Роман Мельник скончался. Он оставил своих родных “так неожиданно и так рано”.

Близкие Романа объявили о сборе средств на похоронные расходы и помощь семье.

“Мы остались со стопками счетов из госпиталя и расходами на похороны, – говорится на краудфандинговом сайте GoFundMe. – Пожалуйста, помолитесь за нас и помогите нашей семье, чем можете”.

В результате чего молодой мужчина получил травму мозга не сообщается.