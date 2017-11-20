На этой неделе по всей Северной Калифорнии ожидается отличная теплая погода. Температура воздуха будет расти и к четвергу превысит 70F (20C).

В регионе Сакраменто на этой неделе возможен дождь. Во вторник и среду дожди продвинутся вглубь континента на севере Скалистых гор.

В ночь с понедельника на вторник вырастет уровень снежного покрова на северо-западе штата и в северной части Скалистых гор, что уменьшит количество осадков, которые выпадут в виде снега.

На День благодарения, который выпадает в этом году на четверг 23 ноября, в Сакраменто ожидается облачная погода. Температура воздуха – 70 градусов по Фаренгейту.