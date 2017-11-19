Жители Южной Каролины рассказывают о страшной несчастном случае, произошедшем в сентябре с белорусским студентом Николаем Михасенком. Молодой человек был сбит автомобилем в последний день своего пребывания в США и около месяца находился в коме.

Ник Михасенок приехал в США по визе J-1 и подрабатывал в местном ресторане в Миртл-Бич. В последний день своего пребывания, когда он ехал на мопеде к океану, его сбила машина. В момент происшествия на Николае не был надет защитный шлем, и он получил травму головы.

Как рассказала “Славянскому Сакраменто” Кети Винфри из Миртл-Бич, принявшая Ника у себя дома на время его визита, Михасенко перенес несколько операций, в том числе на мозге и на костях верхней части черепной коробки.

В данный момент Николай находится в реабилитационном отделении госпиталя в Южной Каролине и, несмотря на негативные прогнозы врачей, приходит в себя. У Николая закончилась страховка, а счет из больницы может достигать сотен тысяч долларов. С помощью сайта GoFundMe приемная семья собирает деньги на срочный перелет и пребывание брата пострадавшего.