Он был осужден к смертной казни за несколько убийств в Лос-Анджелесе в 1969 году, но приговор не привели в исполнение из-за изменений в законодательстве, напоминает Голос Америки.

Чарльз Мэнсон, один из самых известных серийных убийц в истории США, умер вечером в воскресенье в возрасте 83 лет, проведя более 45 лет в тюрьме.

Калифорнийский департамент исправительных учреждений и реабилитации сообщил, что Мэнсон умер естественной смертью в больнице в округе Керн.

Мэнсон и шесть его сообщников были заключены в тюрьму в 1971 году за серию из семи жестоких убийств, которые произошли в течение двух ночей в районе Лос-Анджелеса в 1969 году. Трое других его последователей позднее оказались в тюрьме за преступления, связанные с Мэнсоном.

Мэнсон родился у незамужней женщины в Цинциннати, штат Огайо, в 1934 году. Он несколько раз оказывался в местах лишения свободы, где провел почти всю свою жизнь. В первый раз он был осужден за кражу со взломом и вооруженное ограбление, когда он был еще подростком.

Считалось, что повзрослевший Мэнсон был неграмотным, но хронически безработный самозванный автор песен небольшого роста привлекал к себе поклонников приятной внешностью и харизмой. В середине 1960-х он стал лидером небольшой секты «Семья Мэнсона» которая под его руководством совершила упомянутые убийства в августе 1969 года.

Мэнсон заявлял, что на него повлияла песня Helter Skelter группы Beatles. Он говорил, что в песне намекалось на расовую войну, которая начнется в результате убийств, совершенных им и его последователями.

Самой известной жертвой Мэнсона стала 26-летняя американская актриса Шэрон Тейт, которая находилась на девятом месяце беременности. Она была зарезана бандой Мэнсона в доме в районе Бенедикт-Каньон, где она жила вместе с мужем кинорежиссером Романом Полански.

В том же месте были убиты знакомые Тейт: Джей Себринг, Эбигейл Фолджер, Войцех Фриковский, а также друг смотрителя дома Стивен Пэрент. В доме был устроен страшный беспорядок. Один из членов банды Мэнсона написал кровью слово «свинья» на входной двери.

Следующей ночью шесть участников банды Мэнсона ворвались в дом богатого руководителя супермаркета Лено Лабьянка в Лос-Фелисе (Лос-Анджелес), убив его и его жену Розмари. Прошло несколько недель, прежде чем власти осознали, что два ряда убийств связаны между собой.

После того, как правоохранительные органы идентифицировали членов банды Мэнсона по отпечаткам пальцев, Мэнсон и его последователи, были отданы под суд, который состоялся в следующем году.

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Мэнсон пытался защищать себя сам, что вылилось в несколько эпатажных ходатайств, и в конце концов ему был назначен адвокат. В ответ на это, чтобы выразить свое недовольство, он вырезал крест у себя на лбу. Его последователи скопировали его действия, также обезобразив свои лица.

Позднее Мэнсон превратил крест в свастику.

Мэнсон и его последователи были приговорены к смертной казни в 1971 году, но в следующем году штат Калифорния отменил смертную казнь и большинство членов «Семьи Мэнсона» оставались за решеткой, несмотря на десятки слушаний об условно-досрочном освобождении. Сам Мэнсон получал отказ 12 раз.

После смерти Мэнсона в тюрьме остаются еще пять членов «Семьи Мэнсона», отбывающих пожизненные сроки: Роберт Босолей, Брюс Дэвис, Чарльз Уотсон по прозвищу «Текс», Лесли Ван Хутен и Патрисия Кренуинкел. Всем им от 60 до 80 лет. Шестой член банды, Сьюзан Аткинс, умерла в тюрьме от рака мозга в 2009 году.

По крайней мере трое других сообщников Мэнсона были освобождены условно-досрочно, отбыв часть срока за преступления, связанные с ним.

Линетт Фромм по прозвищу «Скуики» была освобождена условно-досрочно в 2009 году, после того как провела в тюрьме 33 года за попытку покушения на президента США Джеральда Форда.

Сандру Гуд освободили досрочно в 1985 году, после того как она провела девять лет в тюрьме за рассылку писем с угрозами более 150 руководителям корпораций.

Стив Гроган, осужденный за пособничество Мэнсону и Дэвису в убийстве наемного работника на ранчо в 1969 году, также был освобожден условно-досрочно в 1985 году. Перед этим он нарисовал карту, которая помогла властям найти тело убитого через восемь лет после убийства.