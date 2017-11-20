Сторонник президента США Марк Ли в дискуссии на телеканале CNN заявил, что он настолько верит Дональду Трампу, что даже если бы Иисус Христос сошел с креста и заявил, что президент связан с Россией – он бы спросил президента, говорит ли Христос правду.

Марк Ли является владельцем небольшого бизнеса. Он рассказал, что видит в президенте США противовес «элитам, которые с пренебрежением смотрят на маленького человека», пишет Голос Америки.

«У меня небольшая компания по уничтожению вредителей. Это не много, но это мое. Я упорно работаю. Я не учился в университете, я простой человек, который зарабатывает на жизнь. Таких как я годами оттесняли на обочину. И вот появился президент … Я вам так скажу, если Иисус Христос сойдет с креста и скажет мне, что Трамп сговорился с Россией, я бы ему ответил: “Подожди секундочку, мне нужно посоветоваться с президентом, правда ли это”», – сказал Ли, вызвав заметное удивление у других участников дискуссии, также сторонников Трампа.

Ли отметил, что верит, что Дональд Трамп «хороший человек» и «принял на себя множество ударов ради нас».

Восторженные слова Марка Ли подняли на смех многочисленные комментаторы, включая представителей упомянутых Ли «элит».

«Мы в США голосуем не за богов. А этот избиратель поставил Трампа выше Бога. Ни один политик не должен принимать голоса таких избирателей», – написал в Твиттере критик Дональда Трампа Сет Абрамсон, профессор Университета Нью-Гэмпшира.