Полиция Диксона арестовала пару подозреваемых из Сакраменто

В 6:12 утра 22 октября 2017 года в полицию поступило сообщение о подозрительных лицах на заправочной станции по Северной 1-й стрит в г. Диксон. Правоохранителями была арестована пара славян – Диана Селюжицкая и Степан Макаров. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе полиции Диксона.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции арестовали 22-летнюю Диану Селюжицкую из Фэйр-Оукс и 32-летнего Степана Макарова из Сакраменто, у которых были обнаружены запрещенные к обороту вещества. Селюжинской также были предъявлены обвинения в нарушении режима испытательного срока.

Оба подозреваемых были направлены в тюрьму округа Солано. По прибытии в тюрьму обнаружилось, что арестованные выбросили в полицейской машине две трубки для курения метамфетамина и шприц. Впоследствии Селюжинской были предъявлены дополнительные обвинения в проносе наркотиков в место содержания под стражей, что является тяжким преступлением.

Автомобили подозреваемых были эвакуированы на штрафную стоянку, сообщается в полицейском рапорте.