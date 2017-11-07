Пьеса «Чайка» А. П. Чехова в новой версии Кристофера Хэмптона будет поставлена театральной труппой Колледжа Америкэн Ривер в Сакраменто. Театральное представление начнется с 18-го ноября и продолжится вплоть до 3-го декабря.

«Чайка», считающаяся одной из самых значительных пьес XIX века, стала первой известной работой Чехова. Гости собираются в загородном имении, чтобы посмотреть театральную постановку, а за сценой тем временем бурлят ревность, неуверенность в себе и безжалостное стремление к счастью.

“В нашей версии мы хотим предложить импрессионистский взгляд на Россию того времени и подчеркнуть комедийную трогательность персонажей этой замечательной пьесы”, – говорится в пресс-релизе American River College Theatre.

Приобрести билеты ($10-12) можно на сайте Ticketleap.com.