Стрельба в Техасе унесла жизни 26 человек. Президент Дональд Трамп велел приспустить флаги на государственных учреждениях в знак траура по погибшим в техасской бойне. В стрельбе убита дочь пастора церкви.

Стрелявший также мертв, его мотивы пока неизвестны, передает Голос Америки.

Вооруженный человек открыл стрельбу в церкви в районе Сан-Антонио, штат Техас, утром в воскресенье, в результате которой 26 прихожан погибли и не менее 20 получили ранения.

Жертвам очередного массового убийства было от 5 до 72 лет.

Стрелявший также мертв, и пока нет никаких догадок, проливающих свет на его мотивы. Позднее он был идентифицирован как Девин Патрик Келли, бывший военнослужащий 26 лет.

Следователи из ФБР и Управления по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов приехали в крошечное поселение Сазерленд-Спрингс примерно в 50 километрах от Сан-Антонио.

Президент Дональд Трамп назвал стрельбу «актом зла» и призвал к молитвам. Он распорядился приспустить флаги на федеральных зданиях вплоть до четверга. Президент следит за ситуацией из Японии, которая стала первой остановкой в его азиатском турне по пяти странам.

«Мы не можем выразить словами боль и горе, которое мы все ощущаем, и мы не можем представить себе страдания людей, потерявших тех, кого они так сильно любили. Наши сердца разбиты», – сказал президент.

Губернатор Техаса Грегг Эббот назвал стрельбу в Сазерленд-Спрингс крупнейшим массовым убийством в истории Техаса. По его словам, предстоит составить вместе «много частей сложной картины».

Сотрудник служб общественной безопасности Техаса Фриман Мартин сообщил, что вооруженный человек, которого описывают, как молодого белого мужчину, одетого в черную одежду и бронежилет, открыл огонь из штурмовой винтовки снаружи Первой баптистской церкви и продолжил стрельбу, войдя внутрь.

Мартин сообщил, что местный житель, у которого была своя винтовка, попытался противостоять стрелку, который после этого бросил свое оружие и скрылся на своей машине. Граждане бросились в погоню за стрелком, и вскоре к ним присоединилась полиция. Мартин сообщил, что подозреваемый разбил машину сразу за границей округа и был обнаружен в ней мертвым с огнестрельным ранением. Пока неясно, покончил ли он с собой или был ранен местным жителем с винтовкой.

Шериф округа Уилсон Джо Такитт говорит, что полиция обнаружила множество оружия в машине подозреваемого.

Представитель ВВС США Энн Стефанек сообщила «Голосу Америки» вечером в воскресенье, что Девин П. Келли ранее служил в ВВС.

«Имеющиеся данные подтверждают, что Девин П. Келли ранее был членом ВВС США, служившим в обеспечении боеготовности тыла на авиабазе Холломан, штат Нью-Мексико, с 2010 года и до увольнения в 2014 году. В 2012 году Келли был осужден военным трибуналом по двум пунктам статьи 128 Единого кодекса военной юстиции – угроза применения насилия в отношении его жены и ребенка. Он был уволен за недостойное поведение, лишен свободы на 12 месяцев и разжалован в рядовые».

Две жертвы были убиты рядом с церковью. Остальные были застрелены внутри.

Хотя имена жертв публично не оглашались, пастор Первой баптистской церкви Фрэнк Померой сообщил американским СМИ, что среди погибших – его 14-летняя дочь Аннабель Рени Померой.

Сам пастор во время стрельбы находился в Оклахоме. Он сообщил ABC News, что возвращался в Сазерленд-Спрингс.

По его словам, все убитые в воскресенье были его близкими друзьями. Померой также сказал, что хочет, чтобы мир знал, что его дочь «была очень красивым, особенным ребенком».

Отделение ФБР в Сан-Антонио сообщило, что его агенты занялись расследованием, но пока нет никаких указаний на мотивы стрелка. ФБР также отметило, что хотя сообщается только об одном стрелке, оно изучает и другие варианты.

Стрельба в Техасе произошла через несколько недель после массового убийства в Лас-Вегасе, штат Невада, 1 октября. Тогда Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям концерта музыки кантри, убив 58 и ранив около 500 человек. Пэддок стрелял из своего номера в отеле на 32 этаже и покончил с собой, когда к нему приблизилась полиция. Следователи в Лас-Вегасе все еще пытаются подтвердить мотив.