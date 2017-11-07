Служба шерифа округа Сакраменто сообщает о розыске 34-летнего Павла Васина, который обвиняется в двух преступлениях – совершение акта растления малолетнего ребенка и отсутствие регистрации в качестве сексуального преступника. Сумма залога, назначенная судом – $500 тыс.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», Павел Васин проживает в столице Калифорнии и числится в федеральной базе данных сексуальных преступников.

В 2005 году Васин проходил по трем статьям Уголовного Кодекса штата Калифорния и был признан жюри виновным в совершении развратных действий по отношению к малолетнему ребенку (до 14 лет) и приговорен к тюремному заключению сроком на 8 лет.

Рост разыскиваемого 5 футов 7 дюймов (155 см), вес 170 фунтов (77 кг). Цвет волос – коричневый, цвет глаз – карий.

Всех, у кого имеется любая информация о местонахождении этого человека, сотрудники правоохранительных органов просят позвонить по телефону 916-874-3152.