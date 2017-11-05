Три десятка человек погибли в стрельбе в техасской церкви

Как сообщил сотрудник местной администрации телеканалу CNN, как минимум 27 человек погибло в результате стрельбы, произошедшей в воскресенье в одной из церквей в южной части штата Техас.

По словам того же представителя местной администрации, приблизительно три десятка человек получили ранения.

Как сообщили ранее местные СМИ, незадолго до полудня в Баптистскую церковь в городе Сазерленд Спрингс вошел мужчина и открыл огонь. В это время в церкви шла воскресная служба.

Стрелявший был убит прибывшим на место экипажем полиции, сообщают в ведомстве.

Свидетели говорят, что нападавший произвел десятки выстрелов и несколько раз перезаряжал оружие. Его мотивы пока не известны, отмечает BBC. Власти не раскрывают его имя, но местные СМИ утверждают, что это 26-летний Дэвин Патрик Келли. Вскоре после нападения он был найден мертвым в своей машине, в кабине лежало несколько единиц огнестрельного оружия.

В Сазерленд Спрингс живут лишь несколько сотен человек, и большинство жителей до последнего момента считали город абсолютно безопасным местом.

“Территория возле церкви оцеплена и заблокирована. Друзья и близкие [пострадавших] ждут и надеются услышать, что их любимые в порядке”, – пишет находящийся на месте журналист Макс Масси.

“Мы молимся за всех, кто пострадал от этого дьявольского действа. Спасибо полиции за их быструю реакцию”, – сказал губернатор Техаса Грег Эббот.

На место происшествия прибыли сотрудники ФБР.

Город Сазерленд Спрингс расположен в 48 километрах к югу от Сан-Антонио, сообщает Голос Америки.

Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится с визитом в Японии, написал в своем твиттере, что следит за ситуацией. ​”Наши сердца с Техасом”, – написала первая леди США Мелания Трамп, пишет Настоящее время.