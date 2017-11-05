В горах Калифорнии – шторм со снегом, в Долине – дожди и оползни

Горный перевал Сьерра-Невады, проходящий через Национальный парк Йосемити, был закрыт для автомобильного движения в ожидании снежного шторма, сообщает администрация парка.

Glacier Point Road и Tioga Road были перекрыты в 5 часов вечера в четверг, 2 ноября. Оценка состояния дорог будет проведена в понедельник, 6 ноября.

Тем временем в пострадавших от пожаров регионах Северной Калифорнии бригады рабочих пытаются предотвратить попадание в реки пепла, почвы и опасных веществ в случае возможных проливных дождей.

В округе Сонома к северу от Сан-Франциско аварийные бригады работают день и ночь для предотвращения оползней и загрязнения воды. Напомним, что в прошедших в регионе разрушительных пожарах погибли как минимум 43 человека и было уничтожено более 8900 жилых домов и прочих построек.

Для защиты ручьев в местах пожаров используются мешки с песком и связки соломы. Калифорния объявила чрезвычайное положение в районах, где есть опасность заражения почвы и воды бытовыми химическими веществами из сгоревших домов.