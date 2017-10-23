В 2005 году Конгрессом США был принят закон о минимальных стандартах защищенности для водительских прав и других идентификационных документов. В соответствии с этим законом государственным учреждениям, таким как Администрация транспортной безопасности (TSA), запрещается принимать идентификационные документы, которые не соответствуют этим стандартам. Закон был принят после терактов 11 сентября 2001 г. и его целью является усложнение получения или подделки документов террористами, нелегальными иммигрантами и другими. Без удостоверения личности нового образца нельзя будет водить машину, менять работу, получать социальное пособие и страховые выплаты, пройти контроль безопасности в аэропорту, военных базах и открыть счет в банке.



Причиной всех этих неудобств стал Закон о стандартизации удостоверений личности, принятый Конгрессом в 2006 году после терактов 11 сентября, выявивших легкость, с которой террористы могли раздобыть поддельные документы. Согласно этому закону, с 2013 года попасть в самолет или госучреждения смогут только лица, имеющие при себе удостоверения личности нового образца (Real ID).

Даты начала действия запретов

С 22 января 2018 года водительские права и идентификационные карты, не соответствующие требованиям закона REAL ID, не могут быть использованы для авиаперелетов в пределах США, если выдавший их штат не получил продление от Министерства безопасности (DHS).

С 1 октября 2020 года все авиапассажиры, путешествующие в пределах США, обязаны иметь водительские права или другие идентификационные документы, соответствующие требованиям REAL ID.

Если ваш штат соответствует требованиям REAL ID:



– вы можете пользоваться вашими старыми водительскими правами до 1 октября 2020 года;

– с 1 октября 2020 года вы сможете пользоваться для авиаперелетов только документами, соответствующими требованиям REAL ID.

Если ваш штат не соответствует требованиям REAL ID:

– с 22 января 2018 года вы сможете пользоваться для авиаперелетов в пределах страны водительскими правами своего штата только при условии, что этот штат получил продление от Министерства безопасности;

– с 1 октября 2020 года вы не сможете пользоваться для внутренних авиаперелетов водительскими правами своего штата.

Рекомендации

1. Проверьте статус вашего штата на сайте DHS. Начиная с 22 января 2018 года авиапассажиры не смогут пользоваться водительскими правами штатов, не удовлетворяющих условиям REAL ID, на контрольно-пропускных пунктах TSA, если только их штат не получил продление от Министерства безопасности.

2. Прочитайте список часто задаваемых вопросов, сделав поиск по ключевым словам «REAL ID» на странице DHS или tsa.gov. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете связаться с контактным центром TSA по телефону (866)-289-9673 или по электронной почте TSA-ContactCenter@tsa.gov.

3. Приготовьтесь к поездке заранее. Если вы беспокоитесь о том, что ваши водительские права могут могут не принять на контрольно-пропускном пункте TSA, заблаговременно подайте заявление на получение другого идентификационного документа.

Текущий список принимаемых TSA идентификационных документов:

– водительские права или идентификационная карта, выпущенная Автотранспортной инспекцией или другим соответствующим учреждением штата в соответствии с приведенными выше требованиями REAL ID;

– паспорт США;

– паспортная карта США;

– карта Global Entry, NEXUS, SENTRI или FAST;

– удостоверение личности Вооруженных сил США (действующие или уволенные в запас военнослужащие, их иждивенцы, гражданские специалисты Министерства обороны);

– удостоверение моряка торгового флота США;

– вид на жительство в США («Гринкарта»);

– свидетельство о пересечении границы (Border crossing card);

– одобренные Министерством безопасности водительские права с усиленной защитой;

– удостоверение сотрудника авиалинии или аэропорта, соответствующее требованиям TSA;

– федерально признанный идентификационный документ индейского племени;

– идентификационная карта HSPD-12;

– паспорт иностранного государства;

– водительские права канадской провинции или Департамента по делам индейцев и северных народов Канады;

– идентификационная карта транспортного работника;

– разрешение на работу Службы гражданства и иммиграции (I-766).

На сегодня пять штатов, включая Калифорнию, Аляску, Оклахому, Орегон и Виргинию получили отсрочку на действие этого закона до 6 июня этого года. Для Айдахо, Иллинойса, Луизианы, Массачусетса, Мичигана, Нью-Гэмпшира, Нью-Джерси, Нью-Йорка, Северной Каролины, Северной Дакоты, Род-Айленда и Техаса отсрочка действовала вплоть до 10 октября.