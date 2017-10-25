В понедельник стало известно, что основателю компании Hermitage Capital британскому бизнесмену, инвестору и автору Акта Магнитского Уильяму Браудеру разрешено въехать в США.

Фото: World Economic Forum

Напомним, что несколькими днями ранее американские власти аннулировали его визу в связи с внесением имени Браудера в список Интерпола со стороны России, о чем финансист сообщил в своем Твиттере. Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в создании и реализации незаконной схемы уклонения от уплаты налогов. С тех пор Москва безуспешно добивается экстрадиции бизнесмена в Россию.

Это уже пятая по счету попытка российских властей внести автора Акта Магнитского в базу международного розыска. Несколько раз Интерпол отклонял запросы Москвы, признавая их политически мотивированными. В этот раз Россия внесла в отношении Браудера так называемое «красное уведомление», которое требует от правоохранительных органов стран — членов Интерпола ареста разыскиваемого лица для последующего решения вопроса о его экстрадиции. После этого правительство США аннулировало визу Браудера.

Однако в понедельник, после протестов со стороны лидеров Конгресса, Госдепартамент отклонил требования России и разрешил Браудеру въехать в страну, отменив первоначальный запрет. Следующей задачей, как отметил сам глава Hermitage Capital, станет аннулирование фальшивого ордера Интерпола на его арест.

При этом гражданская активистка, правозащитница из Вашингтона Татьяна Ниберг, принимавшая непосредственное участие в лоббировании «Акта Магнитского» в США, подчеркивает: обвинение Браудера в налоговом мошенничестве не просто политически мотивировано, а попросту незаконно, поскольку в действиях бизнесмена нет никакого состава преступления.

«Для непрофессионала очень нелегко определить, какие хозяйственные транзакции являются законными, а какие нет. Попробую объяснить на примере знаменитой истории с «панамскими бумагами». Скандал с офшорами коснулся многих мировых политиков, среди которых были премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон и премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон. Все транзакции с офшорами абсолютно законны и были произведены с личными активами семей политиков. Но английские и британские избиратели считают, что для главы правительства неэтично уходить от налогов, ведь эти налоги идут в казну государства», – поясняет Татьяна.

«Совсем другая ситуация, когда государственный муж декларирует свой годовой доход в 130 тысяч рублей, при этом через подставных лиц владеет миллиардами долларов – тогда все его гешефты изначально криминальны. Должно быть инициировано следствие, суд устанавливает источник криминальных доходов. Возвращаясь к делу Магницкого. Офшоры существуют не только в других странах, в качестве офшора может выступать и федеральный субъект, например, штат Делавэр в США. В Российской Федерации в 90-е были созданы Свободные экономические зоны (СЭЗ), в том числе СЭЗ Калмыкия. Сергей Магнитский участвовал в разработке схемы налогообложения через калмыцкий офшор. Никакого нарушения законодательства при этом не было», – подчеркивает она.

При этом Татьяна Ниберг допускает, что к такому решению могли возникнуть вопросы с точки зрения этики, однако отмечает, что «в России именно государство сто лет назад совершило беспрецедентный грабеж активов населения, следовательно, нежелание сотрудничать с государством имеет довольно глубокие истоки, и нужно время, чтобы люди начали применять этические нормы к самим себе, и государство само должно быть открытым к диалогу».

При этом ни Билл Браудер, ни Сергей Магницкий к обсуждаемому моменту государственных должностей не занимали, и закон не нарушали.

«И даже более того, Билл был противником системы олигархов, которую можно считать параллельной властью в период между двумя диктатурами», – добавляет Татьяна.

«В итоге российские силовики, решившие, что калмыцкий офшор – это преступление, арестовали документы дочерних предприятий «Hermitage Capital», перерегистрировали их, получили на их имя возмещение НДС, зарегистрировали пару-другую компаний, подали иски о липовых претензиях, нашли судью, который признал эти иски законными и умыкали эти денежки в неизвестном направлении. Законно ли возмещать НДС? Да, законно. Законно ли при этом использовать украденные фирмы, «удобного судью» и фиктивные претензии, производя все это используя служебное положение государственного служащего? Нет, это преступление, и по российскому законодательству в том числе. Сергей погиб потому, что обнаружил эту схему и, все еще веря в российскую правовую систему, пытался привлечь внимание к этой краже», – заключает Татьяна.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com