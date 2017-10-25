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В понедельник стало известно, что основателю компании Hermitage Capital британскому бизнесмену, инвестору и автору Акта Магнитского Уильяму Браудеру разрешено въехать в США.

Фото: World Economic Forum

Напомним, что несколькими днями ранее американские власти аннулировали его визу в связи с внесением имени Браудера в список Интерпола со стороны России, о чем финансист сообщил в своем Твиттере. Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима, обвинив его в создании и реализации незаконной схемы уклонения от уплаты налогов. С тех пор Москва безуспешно добивается экстрадиции бизнесмена в Россию.

Это уже пятая по счету попытка российских властей внести автора Акта Магнитского в базу международного розыска. Несколько раз Интерпол отклонял запросы Москвы, признавая их политически мотивированными. В этот раз Россия внесла в отношении Браудера так называемое «красное уведомление», которое требует от правоохранительных органов стран — членов Интерпола ареста разыскиваемого лица для последующего решения вопроса о его экстрадиции. После этого правительство США аннулировало визу Браудера.

Однако в понедельник, после протестов со стороны лидеров Конгресса, Госдепартамент отклонил требования России и разрешил Браудеру въехать в страну, отменив первоначальный запрет. Следующей задачей, как отметил сам глава Hermitage Capital, станет аннулирование фальшивого ордера Интерпола на его арест.

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При этом гражданская активистка, правозащитница из Вашингтона Татьяна Ниберг, принимавшая непосредственное участие в лоббировании «Акта Магнитского» в США, подчеркивает: обвинение Браудера в налоговом мошенничестве не просто политически мотивировано, а попросту незаконно, поскольку в действиях бизнесмена нет никакого состава преступления.

«Для непрофессионала очень нелегко определить, какие хозяйственные транзакции являются законными, а какие нет. Попробую объяснить на примере знаменитой истории с «панамскими бумагами». Скандал с офшорами коснулся многих мировых политиков, среди которых были премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон и премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон. Все транзакции с офшорами абсолютно законны и были произведены с личными активами семей политиков. Но английские и британские избиратели считают, что для главы правительства неэтично уходить от налогов, ведь эти налоги идут в казну государства», – поясняет Татьяна.

«Совсем другая ситуация, когда государственный муж декларирует свой годовой доход в 130 тысяч рублей, при этом через подставных лиц владеет миллиардами долларов – тогда все его гешефты изначально криминальны. Должно быть инициировано следствие, суд устанавливает источник криминальных доходов. Возвращаясь к делу Магницкого. Офшоры существуют не только в других странах, в качестве офшора может выступать и федеральный субъект, например, штат Делавэр в США. В Российской Федерации в 90-е были созданы Свободные экономические зоны (СЭЗ), в том числе СЭЗ Калмыкия. Сергей Магнитский участвовал в разработке схемы налогообложения через калмыцкий офшор. Никакого нарушения законодательства при этом не было», – подчеркивает она.

При этом Татьяна Ниберг допускает, что к такому решению могли возникнуть вопросы с точки зрения этики, однако отмечает, что «в России именно государство сто лет назад совершило беспрецедентный грабеж активов населения, следовательно, нежелание сотрудничать с государством имеет довольно глубокие истоки, и нужно время, чтобы люди начали применять этические нормы к самим себе, и государство само должно быть открытым к диалогу».

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При этом ни Билл Браудер, ни Сергей Магницкий к обсуждаемому моменту государственных должностей не занимали, и закон не нарушали.

«И даже более того, Билл был противником системы олигархов, которую можно считать параллельной властью в период между двумя диктатурами», – добавляет Татьяна.

«В итоге российские силовики, решившие, что калмыцкий офшор – это преступление, арестовали документы дочерних предприятий «Hermitage Capital», перерегистрировали их, получили на их имя возмещение НДС, зарегистрировали пару-другую компаний, подали иски о липовых претензиях, нашли судью, который признал эти иски законными и умыкали эти денежки в неизвестном направлении. Законно ли возмещать НДС? Да, законно. Законно ли при этом использовать украденные фирмы, «удобного судью» и фиктивные претензии, производя все это используя служебное положение государственного служащего? Нет, это преступление, и по российскому законодательству в том числе. Сергей погиб потому, что обнаружил эту схему и, все еще веря в российскую правовую систему, пытался привлечь внимание к этой краже», – заключает Татьяна.

Ксения Кириллова, SlavicSac.com

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