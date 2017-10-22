Сиэтл. Законодатели, представляющие самый этнически разнообразный округ штата Вашингтон, недавно посетили мультиязычный колл-центр PCG Public Partnership, узнав много нового о различных языковых сервисах, доступных государственным учреждениям штата. Сюда ежемесячно поступает сотни звонков от русскоязычных жителей штата.

«Помогать людям – наша основная задача. Мы уверены, что наш мультикультурный центр будет способствовать налаживанию общения между между правительственными учреждениями штата и их посетителями, клиентами и сотрудниками», – сказал Фил Хилл, менеджер отдела поддержки PCG Public Partnership.

В ходе экскурсии по колл-центру члены Палаты представителей штата Миа Грегерсон и Тина Оруолл ознакомились с деятельностью PCG в штате Вашингтон, которая включает 40 проектов и более 100 штатных сотрудников. Основными клиентами PCG являются государственные учреждения сферы образования, здравоохранения и социальных услуг, а также администрации штата, округов и городов.

В колл-центре на текущий момент заняты 50 сотрудников, предлагающие услуги перевода на 12 языков. От всех сотрудников центра требуется владение одним из целевых языков – русским, украинским, вьетнамским, кантонским, китайским, корейским, сомальским, кхмерским, арабским, тагальским или лаосским. Также у центра есть возможность добавления дополнительных языков по запросу.

PCG уже оказывает технологические и консультационные слуги системе образования штата Вашингтон, а также сотрудничает со 186 школьными округами, двумя образовательными округами, 7 чартерными школами и школой для глухих. PCG работает со школьниками-инвалидами, участниками программы Medicaid и членами их семей, людьми, начинающими изучение английского, и другими и категориями населения.

Колл-центр был основан в 2015 году. За время своей работы больше всего звонков его сотрудники получили на русском (32 656), испанском (22 749) и вьетнамском (20 744) языках.