Водитель грузовика из Денвера обвиняется в том, что в четверг он сбил уличный столб на Коммерс-драйв в Бейфилде, после чего скрылся с места аварии. Вскоре после происшествия он был остановлен Дорожным патрулем штата Колорадо.

Владимир Булгаков сообщил правоохранительным органам, что наехал на дорожный бордюр и не заметил, что задел столб.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 1:36 дня в четверг, передает durangoherald.com.

Сбитый грузовиком столб упал на растущую рядом осину и загорелся, в результате чего остались без электричества 63 местных компании, включая банк Community Bank of Colorado и рестораны Mini-Merc и Pine Cone.

Сотрудники La Plata Electric Association обесточили поврежденную линию в 1:24 дня и восстановили подачу электричества в 5:43 вечера.

По словам представителя полиции Джо Макинтайра, авария не была связана с алкоголем или наркотиками. Булгаков сообщил полиции, что во время рейса в Кортес почувствовал себя плохо и заехал в Бейфилд в поисках клиники скорой помощи.

59-летнему Владимиру Булгакову был выписан штраф за неосторожное вождение и оставление места происшествия. Он работает на компанию Brisk Transportation из Авроры.