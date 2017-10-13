Команда русскоязычных американцев снимает фильм о пропавших без вести иммигрантах в США. Бывшая москвичка Марина Соколовская, а ныне жительница Нью-Йорка Марина Соколовская возглавляет проект по съемкам документального фильма о бывших гражданах СНГ, исчезнувших в разные годы на территории Соединенных Штатов.

По словам Соколовской, ее команда разыскивает Сергея Короткова, 1967 года рождения.

Он пропал без вести в 2009 году. Просто перестал выходить на связь с родными в России. Известно, что Сергей тогда жил в Солт-Лейк-Сити (Юта).

Известно, что примерно в 2013 году он перебрался жить в Лос-Анджелес. И сейчас живет где-то в Калифорнии, но где точно – неизвестно.

Сергея ищет брат Вадим, который попросил написать следующее:

“Сергей, отец умер, осталась квартира и деньги, если ты не объявишься, все отойдет государству”.