Афроамериканец подозревается в убийстве русской подруги

В воскресенье, 8 октября, в 8:56 утра медики и сотрудники полиции получили вызов в 3500-й квартал по улице Кейбл-плейс в Окленде (Пенсильвания). По прибытии они обнаружили на втором этаже дома тело 20-летней Алины Шейхет, скончавшейся от травмы тупым предметом.

«На данный момент у нас нет оснований полагать, что это был немотивированный акт насилия. Угроза для общественности Окленда и студентов университета отсутствует. Однако в интересах следствия подробности преступления не разглашаются. Как и в любом расследовании убийства, главным образом мы занимаемся сбором доказательств, которые могут быть успешно использованы в суде. Я прошу всех, кто имеет какую-либо информацию по данному делу, которая может оказаться полезной, позвонить в полицию и поговорить со следователями отдела насильственных преступлений», – сказал шеф полиции Скотт Шуберт.

Отец погибшей, иммигрант из России, рассказал корреспонденту телеканала KDKA, что после окончания школы Алина проучилась два года в колледже на кампусе Университета Питтсбурга в Гринсбурге, где познакомилась с 19-летним баскетболистом из студенческой команды Мэттом Дарби.

Когда она перевелась на главный кампус университета, то попыталась порвать отношения с Дарби, но он продолжал преследовать ее.

20 сентября Шейхет подала на Дарби в суд за то, что он через окно второго этажа забрался в ее квартиру на Кейбл-стрит. Дарби был арестован и отпущен под залог в $10 000.

По сообщению полиции Питтсбурга, Дарби не обвиняется в убийстве, однако он находится в розыске.

Согласно документам суда, в марте округ Индиана предъявил Дарби обвинения в изнасиловании, которое произошло в феврале.