75-летний Николай Калка, пастор украинского происхождения был приговорен к пяти годам тюремного заключения после того, как его признали виновным в прикосновениях сексуального характера и похищении. Инцидент произошел с 10-летней девочкой в бассейне рекреационного центра в городе Миддлбург-Хайтс, (штат Огайо).

Мужчина был признан виновным судом присяжных в Кливленде. На заседании суда были показаны записи с камер видеонаблюдения, а также заслушаны показания свидетелей.

Калка и родственники потерпевшей сделали заявления перед вынесением приговора.

Помимо тюремного заключения, Калка должен будет отбыть пятилетний испытательный срок и зарегистрироваться как сексуальный преступник, сообщает местный телеканал CBS 19.

Напомним, что 75-летний пастор украинского происхождения Николай Калка был признан виновным в прикосновениях к 10-летней девочке в бассейне общественного центра Миддлбург-Хайтс. Ему грозило 20 лет тюрьмы.

По утверждению прокуратуры округа Кайахога, 11 марта 2017 года две 10-летних девочки, купавшиеся в бассейне центра отдыха, обрызгали Калку водой. Калка тоже обрызгал их в ответ и подозвал поближе, но те отказались и перешли в другую часть бассейна.

Когда позже одна из девочек проплывала мимо Калки, он, согласно обвинениям, схватил ее и около минуты продержал у себя на коленях, при этом прикасаясь к ней.

75-летний пастор, носивший в зале суда кислородную маску, рассказал присяжным через переводчика, что девочка и ее подруга обрызгали его. В ответ он схватил девочку и подержал под струей воды из фонтанчика, чтобы преподать им урок.

Согласно показаниям девочки и ее подруги, которым с момента инцидента исполнилось по 11 лет, Калка схватил ее и прикоснулся к груди и промежности, пока она пыталась вырваться.

На размытом видео с камеры наблюдения видно, как подруга девочки хватает ее за руку и пытается отнять ее у Калки, пишет онлайн издание.

«Мне было очень неприятно и страшно», – сказала девочка в суде, расплакавшись.

Адвокат Калки признал, что Калка, как видно из видео, которое «говорит за себя», мог случайно дотронуться до интимных частей тела девочки, но объяснил все происшествие как «игру».

Три человека, знакомых с Николаем Калкой, включая владельца парка развлечений из Миддлбург-Хайтс и пастора из Кентукки, показали, что Калка является высокоморальным семьянином.

Дежуривший в тот день у бассейна спасатель Натаниэл Френч показал, что девочки выглядели веселыми, и он подумал, что они просто играют с Калкой, которого он принял за их дедушку.

Но потом Калка схватил девочку и сунул ее головой под струю фонтана. Он удерживал ее почти минуту, и ее подруга, не сумев отбить девочку, позвала на помощь Френча.

Согласно показаниям Френча, Калка посадил девочку к себе на колени, схватил ее одной рукой за грудь, а другой за промежность, и «гладил» ее руками.

В своем последнем слове пастор попросил прощения у родственников за случай, произошедший в общественном бассейне, а также сообщил, что ему приходилось регулярно бывать там по причине слабого здоровья. До этого у пастора никогда «не случалось ничего подобного». На заключительном заседании суда священник-иммигрант продолжал защищать свое поведение, заявляя, что воспринял ситуацию «как игру и вел себя с детьми как с собственными внуками».

«Когда я подвел ее (девочку – SlavicSac.com) под фонтан, я полагал, что это является нормальным, как это принято в моей украинской культуре, – сказал престарелый пастор, обращаясь к суду на украинском языке через переводчика, – но сейчас я понимаю, что подобные действия неприемлемы в США. Этот инцидент преподал мне большой урок, и я глубоко сожалею о своих действиях. Прошу простить меня, так как я ни в коем случае не дотрагивался до ребенка с сексуальными намерениями».

Со слезами на глазах пастор пообещал «в дальнейшем уважать принципы американской культуры» и попросил у судьи возможность «провести последние дни своей жизни с близкими».

Выступая с заключительным словом перед судом, гособвинитель заявил, что «ни в какой культуре не принято насильно удерживать чужого ребенка у себя на коленях, дотрагиваясь до интимных частей тела».

«Это не культура, это должно быть обычным человеческим пониманием», – сказал представитель прокуратуры.

Судья согласилась с данным утверждением, заявив, что подобные высказывания пастора «бросают тень на всю украинскую диаспору».

«Пост священника не делает вас неприкасаемым, – сказала судья, – в стенах этого суда я видела не одного пастора».

В суде также выступила мать пострадавшей девочки, которая заявила, что «своими действиями Калка разрушил всю ее жизнь». Потерпевшая сторона требовала для подсудимого максимального наказания.

В итоге суд приговорил пастора к 5 годам тюремного заключения по двум статьям: прикосновения сексуального характера и похищение ребенка.

Собравшиеся в зале суда родственники и члены конгрегации не смогли сдержать слез.

Члены небольшой украинской церкви, пастором которой является Калка, не согласны с выдвинутыми против пастора обвинениями. В связи с этим, активисты создали прошение в котором просят правительство США пересмотреть дело престарелого пастора.

“Мы, нижеподписавшиеся жители Кливленда, округ Кайахога, штат Огайо, и представители международного сообщества, включая епископов, пасторов и членов славянских евангельских союзов и конгрегаций Соединенных Штатов Америки и других стран, просим Вашего милосердия для нашего брата и друга Николая Калки.

При принятии решения о приговоре пастору Калке мы просим Вас учитывать его многолетнее служение вере, тот факт, что он вел праведную жизнь, служа окружающим, его культурное воспитание и то, что в прошлом он не совершал нарушений и вел в Америке безупречную жизнь как уважаемый человек, который не представляет угрозы для общества. Что самое важное, он не имел никакого намерения совершать те преступления, в которых суд присяжных объявил его виновным 17 августа 2017 года”, – говорится в опубликованном обращении.

По словам близких, Николай Калка – отец шестерых детей и дед пятнадцати внуков, “верный муж своей жены, с которой состоит в браке более 50 лет”. Он служил проповедником в подпольной церкви в Советском Союзе.

“Это человек, который настолько любил и ценил людей, что рисковал своей собственной жизнью, чтобы проповедовать веру во времена жестокой атеистической диктатуры коммунизма. Иммигрировав в Америку как религиозный беженец, он стал пастором церкви в Парме, штат Огайо. Он не только ни разу не совершал поступков, подобных тем, в которых его обвиняют, или любых других преступлений, но и вел безупречный образ жизни, давая своим прихожанам и членам семьи урок любви и уважения к людям”, – говорит Лариса Чубарук из Кентукки.