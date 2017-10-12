Как сообщила Служба пожарной охраны Мукилтео, 8-летний мальчик из Эверетта в четверг погиб от травмы головы под упавшими на него чугунными воротами славянской пятидесятнической церкви “Суламита” в штате Вашингтон.

Фото: KIRO, KATU

Трагический несчастный случай произошел в славянской пятидесятнической церкви «Суламита» на Эвергрин-драйв в Мукилтео, сообщает телеканал FOX.

Медики, прибывшие на место происшествия около 4:30 дня, обнаружили лежащего без сознания мальчика и прохожего, пытающегося вернуть его к жизни. Пострадавшего отнесли в машину скорой помощи, вскоре после чего медики констатировали его смерть.

Что мальчик делал в момент происшествия, неизвестно. О подробностях трагедии пока не сообщается.

Судмедэксперт округа Снохомиш провел обследование тела мальчика, погибшего под упавшими воротами церкви в Мукилтео, 5 октября 2017 года. Погибший идентифицирован как 8-летний Даниил Морохов из Эверетта, штат Вашингтон.

Причина смерти – черепно-мозговая травма тупым предметом. Обстоятельства смерти – несчастный случай.