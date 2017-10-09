“Спаси, Господи, и помилуй родителей моих, братьев, сестёр и родных моих во плоти, и всех близких мне людей, из моего рода, и друзей, и дай им Твои земные блага и небесные. Аминь.” Этой молитвой уже три года начинается день Первого Украинского Батальона Военных Капелланов в зоне боевых действий на Востоке Украины.

Украинские капелланы сегодня являются огромной угрозой для сепаратистов. Вражеские разведгруппы охотятся на них и стараются при первой возможности взять их в плен. Именно капелланы – стратегическая цель вражеских сил.

Руслан Бусько, Командир Первого Украинского Батальона Военных Капелланов, рассказал про особенности Служения Господу в зоне АТО.

– Итак, почему капелланы стали угрозой для российских оккупантов?

– Потому, что мы – идейные. Мы для них прямая угроза. Капелланы мотивируют бойцов. Тут нужно понимать, что воин, который сломлен духовно, морально и психологически, на 50 % уже поражен. И враг это очень хорошо осознаёт. Нам известно, что сепаратистов готовят кураторы ФСБ и российские масс медиа. Они про наши организации всячески расспостраняют ложную информацию, что мы, якобы, являемся капелланами-карателями, что мы устраиваем и возглавляем «крестовые походы на Донбасс». И, таким образом, по сути, тут они нас пиарят вот так, по-черному.

– Как началась война глазами священника?

– Во-первых, на Донбассе сразу было захвачено много протестантских церквей. Сепаратисты «отжали» их строения, дома, офисы, оргтехнику. Всё. Абсолютно всё, что у них было. У меня есть знакомый, Михаил Павленко из США. В начале боевых действий его родственники жили в Славянске, на Донбассе, и они были в церкви. Они стали свидетелями, когда во время службы, в церковь ворвались вооружённые сепаратисты. Людей выгнали из церкви, а священников скрутили, куда-то отвели, а потом, уже намного позже, их откопали из братской могилы застреленными…

– Страшная история. Это уже было в Украине. В 1931 году богословскую семинарию в Мариуполе сначала превратили в общежитие для рабочих. А рядом разместили огромный концлагерь, где содержали 4 тысячи священников в нечеловеческих условиях. От зверских издевательств каждый день там умирали десятки человек. И подобных случаев масса. Почему сейчас, почти через 90 лет, история возвращается?

– Да. Действительно. На сегодняшний день некоторые Советские методы действуют и поныне. Потому что те, кто сейчас ненавидит всё украинское, являются потомками НКВДистов. Потомками тех, кто расстреливал и калечил украинский Донбасс. И вот свежий пример. Один из моих православных капелланов был в плену, полтора года назад. Это Игорь Пертенко, с Херсона. В плену сепаратисты его били, прыгали на его теле, как на батуте, хотели убить… Но, Слава Богу, его обменяли. Он вернулся домой. И сейчас он снова ездит в АТО, исполняет капелланскую службу.





– В этом году начал свою работу уникальный проект «Международные капелланские лагеря». Благодаря этому, у военных священников из Украины появилась возможность лично познакомиться с работой своих американских коллег. Какие Ваши впечатления от поездки в США?

– В мае были организованы совместные учения американских и украинских капелланов. Это был уже третий заезд. Наша делегация была сформирована из 10-и военных капелланов из разных уголков Украины, разных организаций и церквей. И возглавил наше пребывание Ярослав Малько, руководитель Global Christian Support.

Основные задачи нашего визита в Америку – это тренинг, коммуникации и реабилитация капелланов. Мы посетили одну из главных военных баз армии США – Форт-Брэгг. Имели честь встретиться с руководством капелланской школы. Для нас были проведены специальные учения в Atlanta VA Medical Center, военном госпитале для ветеранов. Ещё нам предоставилась возможность побывать в Центре Билли Грэма на служении известного проповедника Чарльза Стэнли.

Американские капелланы очень хорошо образованы и основательно подготовлены. В США есть Единый Институт Капелланства, где они получают степень магистра. В отличие от украинских, американские капелланы, – все имеют офицерские звания. Майоры, капитаны, полковники. А у нас, хоть и утверждена штатная должность капеллана, служба до сих пор остаётся на волонтёрской основе.

– Кто из американских проповедников у Вас вызвал наибольший восторг?

– Хочу отметить благословенного Роберта Крика, который имеет опыт капелланской службы уже 55 лет. Это бесценная практика, которая нарабатывалась долгими годами. Ещё в 1958 году доктор Крик начал своё служение в качестве евангелиста во время своего пребывания в ВВС США в Германии. После возвращения в Америку, он был пастором в Теннесси около трёх лет, и в 1961-м был назначен на должность армейского капеллана. За время своей военной карьеры и служения он проводил службы не только в США, но и в Европе и во Вьетнаме. Во время нашей встречи, преподобный Роберт Крик также был впечатлён методами украинских капелланов, которые несут службу в АТО на волонтёрских основах.

– Заинтересовал ли американцев Ваш личный опыт служения в условиях войны?

– Наши будни им очень интересны. Потому что наши капелланы, откровенно говоря, из окопов не вылазят. Спят в блиндажах вместе с бойцами. И в этом есть отличие между нами. Американцев это поразило. Они нам сказали: «Ваша служба нереальна. Она не похожа на обычное служение, потому что вы служите от чистого сердца по зову души».

– Человек, который попадает в АТО меняется. Мировоззрение священника меняется тоже?

– Да. Здесь нужен отдельный подход к капелланской службе. Потому что капеллан, по сути, является прямым свидетелем события, которое травмирует и происходит на глазах. Вот, например, один из наших капелланов в январе месяце в Авдеевке паковал тела погибших наших ребят в черные пластиковые пакеты. Это очень непросто… Такое увидеть, как лежат разорванными наши бойцы. Здесь нужно понимать, что человек, который проходит через это, его психика трансформируется. У него происходит переоценка сознания и изменение мировоззрения. Человек меняется очень сильно. И именно в таких ситуациях крайне необходимы мудрость и опыт. Тут нужны стойкая психика и трезвый взгляд на жизнь. Американские капелланы тела погибших не переносят. В Америке для этого есть соответствующие службы.

– Вы посетили офис известного американского религиозного и общественного деятеля Билли Грэма в Шарлотт, евангелиста-христианина и члена самого большого баптистского объединения в мире – Южной баптистской конвенции. Капеллани этого офиса совершают выезды в эпицентры глобальных катастроф, таких, к примеру, как стихийные бедствия, ураганы. Что Вам запомнилось?

– Билли Грэм на протяжении многих лет был духовным наставником многих Президентов США. Он великий человек современности. Поэтому возможность побывать в его офисе для нашей делегации большая честь. Очень впечатлил музей, особенно витрина с пистолетами, которые преступники выбрасывали из карманов во время его богослужений. Настолько сильное было покаяние. Также нас поразили огромные грузовики, которые переоборудованы в Божий Храм экстренной помощи. Эти машины следуют к местам чрезвычайных происшествий и дополнительно используются ещё как конференц-зал и комнаты отдыха. Таких машин в Центре Билли Грэма сейчас две. Третья уже на подходе. Стоимость одного такого грузовика около полумиллиона долларов… Нам такие машины тоже не мешало бы иметь. Но это всего лишь мечты.





– Какие новшества Вы ввели в зоне АТО после Международных капелланских лагерей?

– Благодаря нашим американским друзьям, уже сегодня в зоне АТО появились аудиоплееры, в которые загружены христианские проповеди и аудиобиблии на украинском языке. Это прекрасные устройства. Простые и очень надёжные.

– Планируются ли ответные визиты американских капелланов в Украину?

– Да. И уже очень скоро. В ноябре, в Киеве, мы проведём Маждународную капелланскую конференцию. Я думаю, это даст старт и развитие новым опытам.

– В чём заключается Ваша миссия?

– Военный капеллан должен быть там, где он наиболее необходим. Находясь рядом с бойцами, мы исцеляем их души, оздоравливаем их тело, делаем боевой дух сильным и несокрушимым. Нет ничего более ценного, чем жизнь человека. Украина платит дорогой ценой за свою Независимость.

Lana Belska, SlavicSac.com