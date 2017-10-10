Федералы продолжат аресты нелегальных иммигрантов в Калифорнии

Заявление исполняющего обязанности директора ICE Тома Хомана по поводу закона Калифорнии о штате-убежище.

Решение губернатора Джерри Брауна подписать законопроект SB 54 и сделать Калифорнию штатом-убежищем для нелегальных иммигрантов – включая тех, кто совершил какие-либо преступления – подорвет общественную безопасность и помешает выполнению федеральной миссии ICE. Губернатор заблуждается, утверждая, что это не так.

Законопроект SB 54 окажет негативное влияние на деятельность ICE в Калифорнии, практически устраняя сотрудничество и обмен информацией с нашими партнерами в правоохранительных органах штата, отменяя полномочия Службы шерифа округа Ориндж, данные ей по программе 287g, и запрещая местным правоохранительным органам заключать контракты на размещение задержанных с федеральным правительством.

У ICE не останется иного выбора, кроме проведения арестов на местных улицах и рабочих местах, вместо более безопасных для сотрудников ICE и общественности переводов арестованных из тюрем. Также ICE, по всей вероятности, придется содержать лиц, задержанных в Калифорнии, за пределами штата, вдали от их семей.

В конечном итоге законопроект SB 54 защищает подлежащих депортации иммигрантов от правоохранительных органов и создает очередной магнит для нелегальной иммиграции в ущерб безопасности тех самых людей, для защиты которых он якобы задуман.

Несмотря на значительные трудности, которые этот закон создает для ICE, мы продолжим выполнять свои обязанности по розыску опасных преступников и других нарушителей иммиграционного законодательства. ICE стремится к прямому сотрудничеству с представителями местного правительства и правоохранительными органами. Данный ошибочный законопроект серьезно затруднит эти усилия.