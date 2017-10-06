В субботу приговор судьи округа Окленд на 7 дней отправил Ребекку Бредоу в тюрьму за неподчинение выданному ранее судебному приказу о вакцинации ее девятилетнего сына.

«Вы не подчиняетесь решениям суда даже после того, как согласились с ними, – сказала судья Карен Макдональд на заседании, прошедшем в среду в Понтиаке. – За последние несколько дней вы неоднократно публично заявляли о том, что не собираетесь подчиняться этому судебному приказу, и я приговариваю вас к семидневному заключению».

Также судья Макдональд дала отцу ребенка Бредоу временные опекунские права на время заключения матери и до тех пор, пока мальчику не сделают все необходимые прививки.

По ее убеждениям, у родителей должно быть право выбора, основанное на знании особенностей вакцины и состояния ребенка.

Ребекка рассказала корреспондентам детройтского телеканала WXYZ, что приняла решение отложить вакцинацию своего малыша, чтобы сделать паузу между прививками – что допускается законами штата Мичиган. Однако отец ребенка, бывший муж Ребекки, не согласился с этим и подал на нее в суд.