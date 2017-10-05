Виталий Федорчук приговорен к одному году тюремного заключения

28-летний Виталий Федорчук из Сакраменто был приговорен к одному году тюремного заключения и штрафу в размере $5 000 по делу о международных продажах поддельных подушек безопасности на eBay и других торговых сайтах.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Федеральном суде штата Калифорния, в период с 23 июня 2014 года по 27 июля 2016 года Федорчук в своем онлайн-магазине «redbarnautoparts» на eBay предлагал к продаже модули подушек безопасности, декоративные панели и эмблемы автопроизводителей. Федорчук выдавал поддельные подушки безопасности за оригинальные запчасти крупных автомобильных фирм, таких как Honda, Fiat, Chrysler, Nissan, Toyota, GMC и Ford.

Все подушки безопасности, которые Федорчук продавал в своем онлайн-магазине, были поддельными. Каждый из названных автопроизводителей проинформировал правоохранительные органы о том, что данные компоненты системы безопасности, включая декоративные панели и эмблемы, не продаются отдельно, а поставляются авторизованным дилерам в сборе. Более того, из-за крайне важной функции подушек безопасности и потенциальной опасности травм и гибели людей эти детали должны приобретаться только через официальных дилеров. На оригинальные модули и панели подушек безопасности наносится заводская маркировка, включающая дату изготовления. На запчастях, которые продавал Федорчук, такая маркировка отсутствовала.

Сообщается, что таким образом бизнесмен заработал $95 000. Федорчук обязан также заплатить $1 334 пострадавшим от своей аферы.